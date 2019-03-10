taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.44395
Euro
6.118
Altın
1300.1
Borsa
101538.28
Gram Altın
227.579

Türkiye haritası oluşturan kadınlar 'erik dalı' oynadı

Antalya'nın Muratpaşa Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde 3 bin 500 kadınla birlikte 2 bin 500 metrekarelik dev bir Türkiye haritası oluşturdu.

İHA | 10.03.2019 - 00:19..
  1. Haberler
  2. Kadın
Whatsapp ile paylaş

Muratpaşa Belediyesinin Şubat ayında aralarında siyasi partiler, sendikalar, hemşeri derneklerinin bulunduğu 124 sivil toplum kuruluşuyla gerçekleştirdiği toplantıyla başlayan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliği bugün Muratpaşa Kent Meydanı’nda gerçekleşti.

Türkiye haritası oluşturan kadınlar 'erik dalı' oynadı

Türkiye haritası oluşturan kadınlar 'erik dalı' oynadı

BİR AY BOYUNCA ÇALIŞTILAR

Yaklaşık 1 ay süresinde Muratpaşa’da kadınlar, Değirmenönü Kültür Merkezi, Yaşlı Evleri ve kentin dört bir yanındaki parklarda Eril Dalı oyunun öğrenmek için çalıştı, Muratpaşa Kent Meydanı’na 2 bin 500 metrekarelik dev bir Türkiye haritası çizilip boyandı.

Türkiye haritası oluşturan kadınlar 'erik dalı' oynadı

TÜRKİYE'NİN 7 BÖLGESİ İÇİN 7 FARKLI TİŞÖT GİYDİLER

Türkiye’nin 7 bölgesini temsilen mordan kırmıza kadınlar farklı renklerde tişörtler ve bileklerinde kadına yönelik şiddeti protesto etmek için siyah kurdelelerle öğle saatlerinde Muratpaşa Kent Meydanı’nda toplanmaya başladı.

Türkiye haritası oluşturan kadınlar 'erik dalı' oynadı

3 BİN 500 KADIN "ERİK DALI" OYNADI

Saatler 16.00’ya yaklaştıkça kadınlar tişörtleriyle aynı renklerdeki bölgelerine geçti. Etkinlik önce Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Eşi Ümran Uysal, CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, İyi Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, CHP ve İyi Partili yöneticilerle birlikte 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü anısına Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla başladı. Çelenk sunumunun ardından Muratpaşalı 3 bin 500 kadın şiddete, ayrımcılığa ve kadınları toplumsal hayatını dışında tutmak isteyen anlayışa karşı bir Burdur-Teke yöresi türküsü Erik Dalı oynadı.

Türkiye haritası oluşturan kadınlar 'erik dalı' oynadı

"BİR İNSANLIK DAVASI"

Muratpaşa Kent Meydanı’nda etkinlikler Funda Arar konseriyle devam ederken Başkan Uysal, yaptığı konuşmada, kadınların bir araya geldiği Türkiye haritasının Türkiye’nin birlik ve beraberliğini, dayanışmasını simgelediğini söyledi.

Hep birlikte oynanan erik dalının ise şiddete, ayrımcılığa ve kadınları toplum hayatı dışında tutmak isteyen anlayışa karşı ‘Kadınlar vardır’ demenin ifadesi olduğunu belirten Başkan Uysal, "Bugün burada şiddete ‘Dur’ dediniz. Ayrımcılığa ‘Dur’ dediniz. Kadın ve erkeğin iki cinsiyetin yaşama birlikte sarılması bir insanlık davasıdır. Buna hizmet eden herkesi saygıyla anıyoruz. Dünyanın neresinde bir kadın mücadelesi gündeme gelse Gazi Mustafa Kemal Atatürk anılmadan olmaz. Dünyanın hiçbir yerinde Atatürk gibi birisi kadının durumunu köklü şekilde değiştirmemiştir” diye konuştu.

Başkan Uysal’ın eşi Ümran Uysal, günün anısına şarkıcı Funda Arar’a çiçek takdim ederken Başkan Uysal da eşinin 8 Mart dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü sahnede kendisine çiçek vererek kutladı.

Türkiye haritası oluşturan kadınlar 'erik dalı' oynadı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sur'da yaşam yeniden canlandı

Sur'da yaşam yeniden canlandı

67
Sterling hat-trick yaptı, Manchester City lider

Sterling hat-trick yaptı, Manchester City lider

1
Para koparmak için kendisini aracın önüne attı

Para koparmak için kendisini aracın önüne attı

1
Erdoğan 20 yıl önceki mektup arkadaşıyla buluştu

Erdoğan 20 yıl önceki mektup arkadaşıyla buluştu

0
Türkiye haritası oluşturan kadınlar 'erik dalı' oynadı

Türkiye haritası oluşturan kadınlar 'erik dalı' oynadı

0
Mudanya'da Yıldız Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası

Mudanya'da Yıldız Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir