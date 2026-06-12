Türkiye ile İsrail arasındaki tartışma yeni bir krize dönüşebilir mi?

Orta Doğu'da İsrail'in Gazze'ye ve İran'a yönelik saldırıları tüm bölgeyi derinden etkiledi.

Zaman zaman savaşın içine Türkiye'yi de çekmeyi deneyen İsrail'in girişimleri başarısız kaldı.

Türkiye duruşunu korusa da savaş ve bölgedeki gelişmeler konusunda yaşanan büyük ikilem varlığını sürdürüyor.

Peki, Türkiye ile İsrail arasındaki sert söylemler gelecekte bir savaşa dönüşebilir mi?

The Jerusalem Post gazetesi, Türkiye ile İsrail'in gelecekteki ilişkilerinin ele alındığı dikkat çeken bir analiz yayımladı.

ATIŞMALAR GENİŞ ÇAPLI GERİLİME DÖNÜŞEBİLİR

Analize göre Türkiye ve İsrail, Kudüs ve bölgesel nüfuz konusunda sert söylemlerle karşı karşıya gelirken, atışmaların Suriye ve Doğu Akdeniz'de daha geniş çaplı gerilimlere dönüşebileceğine dair endişeler artıyor.

Türkiye daha önce de Kudüs'ün kurtuluşundan söz etmişti.

MANEVİ DEĞERLERE BAĞLILIK

Bu söylem, yıllardır kullanılan bir tema olup Türkiye'de AK Parti'nin onlarca yıllık iktidarı döneminde daha yaygın hale geldi.

Yaygın hale gelmesindeki en büyük etkenin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın manevi değerlere olan bağlılığı olduğu görülüyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SÖYLEMLERİNİ SERTLEŞTİRDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail ve Doğu Akdeniz'e yönelik söylemini sertleştirdi.

Reuters'ın aktardığına göre Recep Tayyip Erdoğan, bölgede İsrail'in saldırganlığını kınadı.

YUNANİSTAN GERİLİMİ

Analize göre Ankara, Yunanistan ile de zaman zaman çatışmanın eşiğine geldi ve Libya'ya asker gönderdi.

SON 10 YILLIK TÜRK POLİTİKASI ANKARA'NIN DÜNYADAKİ NÜFUZUNU ARTIRMAYA YÖNELİK HAMLELERDEN OLUŞTU

Özünde Türkiye'nin 2015-2023 yılları arasındaki politikası, Ankara'nın bölge genelindeki ve dünyadaki nüfuzunu artırmaya yönelik bir dizi hamleden oluştu.

Son söylemler Kudüs ve Ankara'da gerilimi artırdı

TÜRKİYE VE İSRAİL BÖLGENİN EN GÜÇLÜ ÜLKELERİ

Türkiye ve İsrail, bölgenin en güçlü askeri güçleri arasında yer alıyor.

Her ikisi de ABD'nin müttefiki.

İKİ ÜLKE ÇOK GÜÇLÜ SAVUNMA SANAYİİ ALTYAPILARINA SAHİP

Her iki ülkenin de güçlü savunma sanayii altyapıları bulunuyor.

Aynı zamanda çok farklı ideolojilere sahipler.

FARKLI İDEOLOJİLER

Biri giderek daha fazla dini ve milliyetçi unsurlar içeren sağ eğilimli Yahudi bir parti tarafından yönetilirken, diğeri muhafazakar ve İslam eğilimli bir parti tarafından yönetiliyor.

"NETANYAHU VE KATİLLER ŞEBEKESİ"

Reuters'ın aktardığına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu hafta partisinin milletvekillerine hitaben şunları söyledi:

"Netanyahu ve katiller şebekesinin Lübnan ve Suriye'ye yönelik saldırıları meseleyi Türkiye'yi de tehdit eden bir noktaya taşımıştır."

Recep Tayyip Erdoğan, ayrıca İsrail'i Afrika ülkelerinde istikrarsızlık yaratmakla suçladı.

GÖNDERME YAPTI

Bu açıklama, İsrail'in Somaliland'ı tanımasına yönelik bir göndermeydi.

Türkiye'nin Somali'de askerleri bulunuyor ve Ankara uzun yıllardır Somali'yi destekliyor.

KIBRIS MÜDAHALESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca İsrail'i Doğu Akdeniz'de "uyuşmazlık çıkarmakla" suçladı ve İsrail-Kıbrıs ilişkilerine değindi.

Türkiye, 1970'lerde Kıbrıslı Türkleri desteklemek amacıyla Kıbrıs'a müdahalede bulunmuştu.

"BOYLARINDAN BÜYÜK HAYALLERE KAPILAN BU KÜÇÜK YAPILAR, BAZI HAYALLERİN PEŞİNE DÜŞMÜŞTÜR"

İsrail ise son yıllarda Kıbrıs ve Yunanistan ile giderek daha sıcak ilişkiler kuruyor.

Bu durum Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki rolüne meydan okuyor.

Recep Tayyip Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Boylarından büyük hayallere kapılan bu küçük yapılar, İsrail'in fitne teknesine binmiş, Siyonist taşeronluğuna soyunmuş ve Doğu Akdeniz'de bazı hayallerin peşine düşmüştür."

ÇATIŞMA YAŞAMAYA DEVAM EDECEĞİ AÇIK GÖRÜNÜYOR

Son günlerdeki açıklamalar, hem Kudüs'te hem de Ankara'da dikkatle takip edildi.

Mevcut liderlikler altında Türkiye ile İsrail'in söylem düzeyindeki çatışmaları yaşamaya devam edeceği açık görünüyor.

Ancak gelecekte yaşanacak olayların tahmin edilemeyeceği göz önünde bulundurulduğunda, ikili ilişkiler hakkında varsayımlarda bulunmak büyük hatalara yol açabilir.