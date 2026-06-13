Türkiye ile Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti başladı

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6 Mayıs 2026 tarihinde Ankara'da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Diplomatik ve Hususi Pasaport Hamillerinin Vize Yükümlülüğünden Karşılıklı Olarak Muaf Tutulmasına İlişkin Anlaşma yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan anlaşmanın onaylanmasına 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 18. maddesi ile 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2. ve 3. maddeleri gereğince karar verildi.

KARŞILIKLI VİZE MUAFİYETİ

Anlaşmada iki ülke arasındaki özel ilişkiler, ikili ilişkileri geliştirme çabaları ve mütekabiliyet ilkesi doğrultusunda vatandaşların hareketliliğinin kolaylaştırılmasına yönelik karşılıklı arzular dikkate alınarak 12 maddede mutabakata varıldığı ifade edildi.

Diplomatik ve hususi pasaport hamilleri anlaşma kapsamında karşılıklı olarak vize yükümlülüğünden muaf tutulacak.

Anlaşmaya göre maddeler şöyle: