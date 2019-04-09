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Türkiye ile yakınlaşan Sudan'da sokaklar karıştı

Türkiye ile Sudan arasındaki ilişkiler; Suudi Arabistan, BAE ve Mısır tarafından tepkiyle karşılanıyordu.

Haber Merkezi | 09.04.2019 - 08:44..
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İmarı için Türkiye'ye tahsis edilen Sevakin Adası'na Türk üssü kurulacak. Türkiye bölgede petrol aramaya başlarken, bu gelişmenin ardından Sudan sokaklarını karıştırdı.

ARAPLAR İSTEMİYOR

Bilindiği gibi Türkiye ile Sudan arasındaki bu birliktelik; Suudi Arabistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Türkiye'nin bölgede güçlü bir hale gelmesini istemeyen BEA ve yanındaki ülkeler, önemli bir kültür ve ticaret limanı olan Sevakin'e üs kurulmasını istemiyor.

SUDAN KARIŞTI

Son açıklanan verilere göre Sudan'da hafta sonu başlayan muhalif gösterilerde şimdiye kadar 7 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Başkent Hartum’da da 2 bin 496 kişinin de gözaltına alındığını belirtildi.

Eylemlere güvenlik güçleri müdahale ederken, göstericiler Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in istifasını isteyip, orduya "harekete geçmesi" yönünde baskı yapıyor.

TÜRKİYE'NİN YENİ TİCARET AĞI

Osmanlı döneminden bu yana Sevakin Türkiye için önemli bir rol oynadı. Yavuz Sultan Selim'in 1517’de Mısır’ı fethiyle Osmanlı yönetimine geçen, 400 yıl doğrudan İstanbul'dan yönetilen ve Afrika’nın hac kapısı olan Sevakin Adası, Türkiye'nin yeni ticaret ağı olarak görülüyor.

Türkiye ile yakınlaşan Sudan'da sokaklar karıştı

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