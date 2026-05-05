Türkiye, kıtalararası hipersonik balistik füzesi YILDIRIMHAN'ı tanıttı

Savunma sanayiinde destansı günler...

Türkiye, savunma ve havacılık sanayiinde giriştiği büyük çalışmalarla gururlandırmayı sürdürüyor.

Son yıllarda gösterilen gelişim, birçok alanda ortaya konulan platform, sistem ve yeteneklerin yurt dışı pazarlarda ilgi görmesini sağlıyor.

SAHA 2026 BAŞLADI

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayisi kümelenmesi SAHA İstanbul organizasyonuyla İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı başladı.

Fuarın açılış töreni; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Haluk Bayraktar, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile çok sayıda ülkeden üst düzey ismin katılımıyla yapıldı.

'YILDIRIMHAN' TANITILDI

Fuar kapsamında tüm dikkatleri üzerine çeken bir tanıtım da gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ARGE tarafından geliştirilen ve Türkiye'nin ilk kıtalararası hipersonik balistik füzesi olma ünvanını taşıyan 'YILDIRIMHAN' ilk kez sergilendi.

MSB ARGE tarafından tanıtılan bu sistem, Türkiye'nin savunma sanayiinde ulaştığı en uzun menzilli ve en hızlı füze olma özelliğini taşımaktadır.

MENZİLİ 6 BİN KİLOMETRE

6 bin kilometre menzile sahip olan füze, Mach 9 ile Mach 25 hızları arasında görev yapabiliyor.

Sıvı Nitrogen Tetroxide (N2O4) yakıt tipi kullanılan füzenin itki sisteminde ise 4 adet roket itki motoru bulunuyor.

BAKAN GÜLER AÇIKLADI

Açılış töreninde savunma sanayiindeki yerli ve milli atılımların ulaştığı seviyeye dikkat çeken Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Türkiye'nin en uzun menzile sahip YILDIRIMHAN füzesi bu fuarda sergileniyor." dedi.

Milli Savunma Bakanlığı ARGE birimi tarafından geliştirilen sistemin önemine vurgu yapan Bakan Güler, "Savunma sanayiinde geldiğimiz bu nokta, ülkemizin gücüne güç katmaktadır." ifadelerini kullandı.

'YILDIRIMHAN' füzesinin, Türkiye'nin caydırıcılık kapasitesini stratejik anlamda en üst seviyeye taşıması bekleniyor.

KAPSADIĞI BÖLGELER

Görenleri kendisine hayran bırakan füze sisteminin yaklaşık 6 bin kilometre çapında kapsadığı bölgeler ise şu şekilde:

Orta Doğu: İsrail başta olmak üzere, Arap Yarımadası'nın tamamı (Yemen dahil), İran, Irak, Suriye.

Avrupa: İspanya ve Portekiz'den Rusya'nın batısına kadar tüm Avrupa kıtası.

Asya: Hindistan'ın kuzeyi, Çin'in batısı, tüm Orta Asya (Kazakistan, Özbekistan vb.), Pakistan ve Afganistan.

Afrika: Kuzey Afrika'nın tamamı (Mısır, Libya, Tunus, Cezayir, Fas) ve Sahra Altı Afrika'nın kuzey bölgeleri (Nijerya, Sudan)