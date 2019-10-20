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Türkiye, Kobani ve Münbiç'in boşaltılmasını isteyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin ile yapacağı görüşmede Kobani ile Münbiç'in son durumu ele alınacak.

REUTERS | 20.10.2019 - 11:15..
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Türkiye, Kobani ve Münbiç'in boşaltılmasını isteyecek

Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla Türkiye'ye gelen heyet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile anlaştı ve güvenli bölge konusunda mutabık kalındı.

Türkiye, Amerika ile yaptığı anlaşmayla tek kurşun atmadan 32 kilometre derinlikteki güvenli bölgenin tek takimi oldu.

MOSKOVA'DA ERDOĞAN-PUTİN GÖRÜŞMESİ

Avrupa ve Amerika'da Türkiye'nin siyasi zaferi olarak görülen bu anlaşmanın ardından gözler Moskova'ya çevrildi.

22 Ekim'de Rusya'ya gidecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.

KOBANİ VE MÜNBİÇ'TEKİ RUS ASKERLERİ

Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın Kobani ve Münbiç'ten çekilmesini isteyeceklerini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, güvenli bölge içerisinde bir tek YPG'li teröristin bile kalmamasını istediklerini belirtti.

Bilindiği üzere, Türkiye'nin operasyonu başlamadan hemen önce bölgeyi terk eden Amerikan askerlerinin yerini Rus askerleri almıştı.

Türkiye, Rus askerlerinin de bölgeden çekilmesiyle sınırında bir tehdidin oluşmasının önüne geçecek.

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