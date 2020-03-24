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Türkiye, Kolombiya'ya koronavirüs tanı testi gönderdi

Türkiye'den gönderilen 26 bin koronavirüs tanı testinin Kolombiya'ya ulaştığı bildirildi.

AA | 24.03.2020 - 06:31..
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Kolombiya, Türkiye'den gönderilen 26 bin koronavirüs tanı testinin ülkesine geldiğini açıkladı.

Kolombiya Ulusal Gıda ve İlaç İzleme Enstitüsünden (İNVİMA) yapılan açıklamada, koronavirüs tanılarının daha hızlı tespit edilmesi için Türkiye'den pazar günü 26 bin testin ülkeye ulaştığını duyurdu.

"KORONAVİRÜS TESPİTİNİ ÇOK DAHA HIZLI YAPABİLECEĞİZ"

İNVİMA Direktörü Julio Cesar Aldana, Türkiye hükümetine desteklerinden ötürü teşekkür ederek, "Türkiye hükümeti, Devlet Başkanı Ivan Duque ve birçok kuruluşumuz sayesinde koronavirüs tespitini çok daha hızlı yapabileceğiz." ifadesini kullandı.

Kolombiya Dış Ticaret Bakan Yardımcısı Laura Valdivieso da Türkiye'nin desteği sayesinde ülkedeki koronvirüs ile mücadelede test kapasitesinin artacağını belirtti.

KOLOMBİYA'YA KORONADAN 3 KİŞİ ÖLDÜ

Nüfusu 50 milyona yaklaşan ülkede şu ana kadar 235 koronavirüs vakası tespit edilirkeni, virüs nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye, Kolombiya'ya koronavirüs tanı testi gönderdi

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