TÜRKİYE KUPASI FİNALİ! Konyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Konyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.

Trabzonspor 10. kez kupanın sahibi olmak isterken öte yandan Konyaspor ise 2. kez bu kupanın sahibi olmak istiyor.

Büyük heyecana sahne olması beklenen maç öncesinde iki takımda hazırlıklarını tamamladı.

Bu sezon iki takım arasında oynanan Süper Lig maçlarında iki takımında 1'er galibiyeti bulunuyor.

Futbolseverler Konyaspor ile Trabzonspor arasında oynanacak final maçının detaylarını öğrenmek için aramalarına hız verdi.

Peki, Konyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte zorlu maçın merak edilenleri...

Konyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman?

Konyaspor - Trabzonspor maçı 22 Mayıs Cuma (bugün) günü saat 20.45'te başlayacak. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak final müsabakası ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.