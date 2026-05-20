Türkiye Kupası finalini Halil Umut Meler yönetecek
Trabzonspor ile Konyaspor arasında Antalya'da oynanacak Türkiye Kupası finalinde hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.
Türkiye Kupası finalinin heyecanı Antalya'da yaşanacak.
Konyaspor ile Trabzonspor, Türkiye Kupası finalinde cuma günü saat 20.45'te Antalya Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
Mücadele öncesi final maçının hakemleri açıklandı.
MAÇI HALİL UMUT MELER YÖNETECEK
Karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak.
Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan, Bersan Duran yapacak.
Dördüncü hakem ise Adnan Deniz Kayatepe olacak.
LİG MAÇINI YÖNETMİŞTİ
39 yaşındaki hakem Halil Umut Meler, bu sezon Süper Lig'in 31. haftasında Konyaspor ile Trabzonspor arasında oynanan maçı yönetmişti.
Müsabakayı ev sahibi ekip Konyaspor, 2-1'lik skorla kazanmayı başarmıştı.
