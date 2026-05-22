Türkiye Kupası finalinin VAR’ı Ömer Faruk Turtay oldu
Trabzonspor ile Konyaspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Ömer Faruk Turtay oldu.
Türkiye Kupası final maçında Trabzonspor ile Konyaspor bugün saat 20.45’de karşılaşacak.
Antalya Stadı’nda oynanacak mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.
Meler’in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Bersan Duran yapacak.
Adnan Deniz Kayatepe’nin dördüncü hakem olarak görev alacağı müsabakada Gökhan Barcın da yedek yardımcı olacak.
Turtay’a, AVAR’da Anıl Usta ile Gürcan Hasova eşlik edecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)