Türkiye - Kuzey Makedonya maçının öncelikli bilet satışı başladı

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları çerçevesinde 1 Haziran Pazartesi günü Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda Kuzey Makedonya ile yapacağı maçın öncelikli bilet satışı başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, bir gün sürecek öncelikli satıştan son 1 yıl içinde milli takım taraftar kulübü kırmızı üyesi olanlar yararlanabilecek.

GENEL SATIŞLAR BUGÜN

Genel satışlar ise bugün saat 16.00'da başlayacak. Biletler "www.passo.com.tr" ve Passo Mobil Uygulama'dan satın alınabilecek.