Türkiye - Kuzey Makedonya maçının yeri ve tarihi belli oldu: Biletler satışa çıktı mı

Ay-yıldızlıların 2026 FIFA Dünya Kupası yolundaki hazırlık rotası netleşti.

A Milli Futbol Takımı'nın Kuzey Makedonya ile oynayacağı kritik hazırlık randevusunun tüm detayları TFF tarafından açıklandı.

Milliler, 1 Haziran 2026 Pazartesi günü saat 20.30'da kupa yolundaki ilk hazırlık maçına çıkacak.

Mücadelenin hangi statta oynanacağı da belli oldu. Peki, Türkiye - Kuzey Makedonya maçı nerede oynanacak? Biletler satışa çıktı mı?

MAÇ KADIKÖY’DE

A Milli Takımımız’ın hazırlık karşılaşmasına, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi ev sahipliği yapacak.

Daha önce birçok milli zaferin yaşandığı ve ay-yıldızlı bayraklarla donatılan bu stadyum, bir kez daha binlerce taraftarın "Türkiye" tezahüratlarına sahne olacak.

BİLETLER SATIŞA ÇIKTI MI?

Futbolseverlerin stadyumu doldurmak için sabırsızlıkla beklediği bilet satışlarına dair resmi takvim henüz netleşmedi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) önümüzdeki günlerde, bilet satış tarihlerini ve kategori bazlı fiyat bilgilerini paylaşması bekleniyor.