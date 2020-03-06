taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0962
Euro
6.8504
Altın
1671.58
Borsa
110669.46
Gram Altın
327.669
Bitcoin
55610.82

Türkiye nüfusunun yüzde 49.8'ini kadınlar oluşturuyor

Nüfusun yüzde 49,8'inin kadınlardan oluştuğu belirlenirken, genel olarak kadınların erkeklerden 5.4 yıl daha uzun süre yaşadığı hesaplandı.

REUTERS | 06.03.2020 - 11:00..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu, 'İstatistiklerle Kadın 2019' çalışmasının sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Türkiye nüfusunun yüzde 50,2'sini erkekler, yüzde 49,8'ini kadınlar oluşturdu.

41 MİLYON 721 BİN 136 ERKEK VAR

Türkiye'nin 41 milyon 721 bin 136 kişilik erkek nüfusuna karşılık, 41 milyon 433 bin 861 kişilik kadın nüfusu bulunuyor. Doğuşta beklenen yaşam süresi ülke geneli için 78.3 yıl, erkeklerde 75.6 ve kadınlarda 81 yıl oldu.

KADINLAR DAHA ÇOK YAŞIYOR

Genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşarken, doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5.4 yıl olarak hesaplandı.

İlginizi Çekebilir
Özel Harekatçılar Edirne'ye gitti
Özel Harekat polisleri, Türkiye'nin farklı noktalarından Yunanistan sınırına doğru yola çıktı.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde açık görüşe çıkılacak
Adalet Bakanı Gül’ün imzaladığı genel yazıyla, Dünya Kadınlar Günü nedeniyle 8 Mart Pazar günü kapalı cezaevlerindeki bütün kadın tutuklu ve hükümlüler açık görüşten yararlanacak.
Engin Özkoç'un milletvekilliği düşebilir
CHP'li Engin Özkoç'un, dokunulmazlığını kaldırılmasının ardından 1 yıldan fazla ceza alması durumunda milletvekilliği de düşecek.
Koronavirüsün ardından 1 milyon tulum talebi geldi
Zonguldak'ta, askeri kıyafet üretimi bırakılarak koronavirüse karşı sağlık görevlilerinin giydiği koruyucu tulum üretilmeye başlanan tekstil fabrikası, siparişlere yetişemiyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İdlib'deki ateşkes devreye girdi
İdlib'deki ateşkes devreye girdi
447
Trump: Bırakalım Suriye ile Türkiye savaşsın
Trump: Bırakalım Suriye ile Türkiye savaşsın
269
ABD Suriye Temsilcisi Jeffrey, VIP'ten geçmeyince üzeri arandı
ABD Suriye Temsilcisi Jeffrey, VIP'ten geçmeyince üzeri arandı
67
Engin Özkoç'un milletvekilliği düşebilir
Engin Özkoç'un milletvekilliği düşebilir
340
Dünya genelindeki koronavirüs bilançosu artıyor
Dünya genelindeki koronavirüs bilançosu artıyor
57
Yunan polisinin göz yaşartıcı bomba stokları bitiyor
Yunan polisinin göz yaşartıcı bomba stokları bitiyor
50
İranlı doktorlar halaydan vazgeçemedi
İranlı doktorlar halaydan vazgeçemedi
133
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir