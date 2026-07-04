Türkiye-Pakistan İş Forumu'nda iş birliği adımları

Pakistan ile Türkiye arasındaki uzun süreli ekonomik ortaklığı daha da güçlendirmek ve ikili ticaret, yatırım ve sanayi iş birliği alanlarında yeni fırsatları değerlendirmek amacıyla İstanbul'da düzenlenen "Türkiye-Pakistan İş Forumu" başladı.

İstanbul'da bir otelde düzenlenen foruma; Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile çok sayıda davetli katıldı.

Forumun açılış konuşmasını, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd yaptı.

Büyükelçi Cüneyd, konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Şerif'in liderliğinde iki ülke arasındaki ekonomik ortaklığın daha da derinleştiğini vurguladı.

Türkiye ile Pakistan arasındaki köklü siyasi ilişkilerin ekonomik ortaklığa da dönüştüğüne işaret eden Cüneyd, iki ülke arasındaki ticaret, yatırım ve sanayi iş birliğinin daha da geliştirilmesini hedeflediklerini söyledi.

PAKİSTAN EKONOMİDEKİ İSTİKRARI YENİDEN YAKALADI

Pakistan Özelleştirme Bakanı Muhammad Ali, forum kapsamında yaptığı sunumda, ülkesinin ekonomide istikrarı yeniden yakaladığını belirterek, Türk yatırımcıları özelleştirme, kamu-özel iş birliği projeleri ve özel ekonomik bölgelerdeki fırsatlardan yararlanmaya davet etti.

Pakistan'ın son yıllarda uyguladığı reformlarla yeniden büyüme ivmesi kazandığını vurgulayan Ali, "Henüz işimiz bitmiş değil ama çalışmaya devam ediyoruz ve cesaret verici gelişmeler kaydediyoruz." dedi.

Ali, özelleştirme programı kapsamında elektrik dağıtım şirketleri, havalimanları, sigorta kuruluşları ve diğer kamu varlıklarının yatırımcılara açıldığını aktararak, özellikle Türkiye'nin elektrik dağıtım özelleştirmelerindeki deneyiminden yararlanmak istediklerinin altını çizdi.

İKİ ÜLKE ARASINDA PETROL ALANINDAKİ İŞ BİRLİĞİ

Pakistan Petrol Bakanı Pervaiz Maliki de yaptığı sunumda, Pakistan'da 178'den fazla petrol arama ruhsatı bulunduğunu aktararak, ülkedeki sondaj çalışmalarında yaklaşık yüzde 35'lik başarı oranına ulaşıldığını, bunun küresel ortalamanın oldukça üzerinde olduğunu ifade etti.

Maliki, Pakistan'ın 20 yıl aradan sonra 2025'te yeniden deniz üstü (offshore) arama ihalesine çıktığını, ihaleye açılan 23 bloktan bazılarının Türkiye'nin milli şirketi Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından kazanıldığını anlattı.

TPAO'nun İslamabad'da ofis açacağını açıklayan Maliki, Türk sismik araştırma gemilerinin de eylül-ekim döneminde çalışmalarına başlamasını umduklarını kaydetti.

PAKİSTAN'IN ENERJİ SEKTÖRÜ ALANINDAKİ DEĞİŞİM

Pakistan Elektrik İşlerinden Sorumlu Enerji Bakanı Sardar Awais Leghari, enerji sektörünün Pakistan hükümeti açısından stratejik öneme sahip olduğunu dile getirdi.

Leghari, dağıtım şirketlerinin yönetiminde özel sektörün kritik rol oynayacağını belirterek, bu şirketlerin tamamen özel sektör tarafından işletilmesini hedeflediklerini söyledi.

Türkiye'nin bu süreçte verdiği desteğe teşekkür eden Leghari, İstanbul'da düzenlenen yatırım tanıtım toplantısının, Türk yatırımcılarının Pakistan'daki özelleştirme sürecine ilgisinin artırmasına yol açtığını vurguladı.

Leghari, Pakistan hükümetinin elektrik piyasasında da önemli düzenlemelere gittiğine dikkati çekerek, gelecekte devletin elektrik üretim şirketlerinden doğrudan alım yapmayacağını, rekabete dayalı piyasa modeline geçileceğini belirtti.

PAKİSTAN'IN BİLGİ TEKNOLOJİSİNDEKİ GELİŞİMİ

Pakistan Bilgi Teknolojisi ve Telekomünikasyondan Sorumlu Devlet Bakanı Shaza Fatima Khawaja de yaptığı sunumda, Pakistan'ın son 3 yılda bilgi teknolojileri sektöründe yüzde 20 büyüme kaydettiğini aktardı.

Khawaja, Pakistanlı serbest çalışan yazılımcı ve teknoloji uzmanlarının 70'ten fazla ülkeye hizmet verdiğini aktararak, bilgi teknolojisi ihracatının yüzde 61'inin Kuzey Amerika'ya, yüzde 19'unun Avrupa'ya, yüzde 12,5'inin Körfez ülkelerine ve yüzde 7'sinin Asya'ya yapıldığını söyledi.

Ülkede 150 milyondan fazla genç nüfus bulunduğunu vurgulayan Khawaja, dijital dönüşüm vizyonu kapsamında teknoloji sektörüne önemli vergi teşvikleri sağlandığını kaydetti.

"TÜRKİYE İLE PAKİSTAN ARASINDAKİ DOSTLUK, GÜÇLÜ DUYGUSAL BAĞLAR ÜZERİNE İNŞA EDİLMİŞTİR"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ile Pakistan arasındaki dostluğun her zaman güçlü duygusal bağlar üzerine inşa edildiğini belirterek, "Bu dostluğu ticarette, yatırımda, teknolojide ve üretimde de aynı ölçüde güçlü kılmalıyız." dedi.

Yılmaz, Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen Türkiye-Pakistan İş ve Yatırım Forumu'na, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile birlikte katıldı.

Burada konuşan Yılmaz, konferans vesilesiyle yalnızca iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğini gözden geçirmek için değil, aynı zamanda ortak tarih, sarsılmaz dostluk ve müşterek gelecek vizyonundan güç alan yeni bir işbirliği döneminin kapılarını aralamak için bir araya geldiklerini söyledi.

Yılmaz, Türkiye ile Pakistan'ın, karşılıklı çıkarlara dayalı sıradan devletler arası bağların çok ötesinde, zor zamanlarda birbirinin yanında duran iki kardeş millet olduklarını defalarca kanıtladığını ifade etti.

Pakistan'ın yalnızca Güney Asya'nın önde gelen bir ülkesi olmadığının altını çizen Yılmaz, "Pakistan aynı zamanda bölgesel ve küresel meselelerde yapıcı bir rol üstlenen ve barış ile istikrara etkin şekilde katkı sunan sorumlu bir aktördür. Özellikle, Pakistan'ın son aylarda Orta Doğu'daki gerilimleri azaltmaya yönelik yapıcı diplomasisini ve Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında üstlendiği arabulucu rolünü büyük takdirle karşıladığımızı ifade etmek isterim." diye konuştu.

"PAKİSTAN'DAKİ TÜRK YATIRIMLARI 2 MİLYAR DOLARI AŞMIŞ DURUMDA"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Pakistan'daki Türk yatırımları 2 milyar doları aşmış durumda." dedi.

Forumda konuşan Bolat, Türkiye ve Pakistan arasındaki ikili ticaret hacminin 1,2-1,3 milyar dolar seviyesinde bulunduğunu belirterek ekonomik ilişkilerin yalnızca ticaretle sınırlı kalmadığını; yatırımlar, hizmet ticareti, enerji alanındaki iş birliği ve KOBİ'ler arasındaki ortaklıklar başta olmak üzere birçok alanda geliştiğini ifade etti.

Bolat, Ticaret Bakanlığı olarak iki ülke arasında 2023 Mayıs ayında yürürlüğe giren Mal Ticareti Anlaşması'nın, daha fazla ürünü kapsayacak şekilde genişletilmesine yönelik teknik müzakerelerin devam ettiğini açıkladı.

Demir-çelik, otomotiv parçaları, plastikler, elektronik tüketim malları, makine, tıbbi cihazlar ve endüstriyel ürünler başta olmak üzere, birçok alanda önemli potansiyel gördüklerini belirten Bolat, "Sanayi ticaretinin yanı sıra hizmetler, yatırımlar ve dijital ekonomi alanlarında da önümüzdeki dönemde müzakereler yürütmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

"GEÇEN YIL PAKİSTAN'DA DÜZENLENEN TOPLANTI, BU YIL TÜRKİYE'DE YAPILACAK"

Pakistan'daki Türk yatırımlarının 2 milyar doları aştığını kaydeden Bolat, karşılıklı yatırımların artmasının iki ülke arasındaki ticaret hacmini de genişleteceğini belirterek bunun birçok ülkeyle yürütülen ekonomik ilişkilerde de görüldüğünü dile getirdi. Bolat, şunları kaydetti:

"Bilgi teknolojileri, savunma sanayii, dijital ekonomi ve mühendislik alanlarında da iş birliğimizi geliştireceğiz. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantıları her yıl düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Geçen yıl Pakistan'da düzenlenen toplantı, bu yıl Türkiye'de yapılacak. Karma Ekonomik Komisyonu toplantıları da her yıl düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Bunun yanında, Türkiye ile Pakistan, 2023 yılı Mayıs ayından bu yana Tercihli Ticaret Anlaşması çerçevesinde ekonomik ve ticari ilişkilerini hızla geliştirmektedir.

Türk ve Pakistan iş dünyasının foruma gösterdiği yoğun ilgi ve katılım, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere verilen önemi açıkça ortaya koymaktadır. Pakistan, Başbakan Şahbaz Şerif'in liderliğinde siyasi istikrarı güçlendirme, ekonomik istikrarı sağlama ve hızlı kalkınma hedefleri doğrultusunda emin adımlarla ilerlemektedir."

"TÜRKİYE SON 23 YILDA DOLAR BAZINDA MİLLİ GELİRİNİ VE KİŞİ BAŞINA DÜŞEN MİLLİ GELİRİNİ 6 KAT ARTIRDI"

Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye'nin son 23 yılda ABD doları bazında milli gelirini ve kişi başına düşen milli gelirini 6 kat artırarak 1,6 trilyon dolarlık milli gelire ve 18 bin dolar kişi başına düşen milli gelire ulaştığını belirtti.

Bolat, dün açıkladıkları verilere göre, yılın ilk 6 ayında yüzde 3,6 artışla 136 milyar dolar mal ihracatı gerçekleştirdiklerini belirterek son 12 aylık dönemde mal ihracatının 278 milyar dolara ulaştığını ifade etti.

Bolat, hizmet ihracatının da dikkate alınmasıyla Türkiye'nin ilk kez 400 milyar dolarlık rekor ihracat seviyesine ulaştığını aktardı.

Türkiye ile Pakistan'ın her alandaki güçlerini birleştirerek hem dost ve kardeş halkların refahını artıracağını hem de dünya ekonomisindeki ağırlıklarını ve paylarını yükselteceğini dile getiren Bolat, iki ülke liderleri ile dışişleri teşkilatlarının dünya meseleleri ve bölgesel barışa yönelik ortak çalışmalarının da memnuniyet verici sonuçlar verdiğini kaydetti.