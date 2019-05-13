Türkiye S-400'lerin ertelenmesini değerlendiriyor iddiası

ABD'nin Türkiye'den, Rus S-400 hava savunma sistemlerinin alınmasının geciktirilmesi talebinde bulunduğu ve Ankara'nın da konuyu değerlendirdiği bildirildi.
REUTERS İDDASI: ERTELENME DEĞERLENDİRİLİYOR
Reuters, konuyu yakından takip eden kaynaklara dayandırdığı haberinde, Türkiye'nin, ABD'nin talebi üzerine normal teslimat süresi temmuz olarak belirlenen Rus S-400 hava savunma sistemlerinin alımının ertelenmesini değerlendirdiği bilgisini geçti.
Adının açıklanmasını istemeyen kaynağa göre, Washington geçen hafta Türkiye'den S-400'lerin teslim alınması süresinin ertelenmesini düşünmesi talebinde bulundu.
ABD'nin talebinin değerlendirilmesinin Ankara - Washington hattındaki gerginlikte bir yumuşama işareti olarak algılanabileceği belirtiliyor.