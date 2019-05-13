iPhone sahiplerine uygulama ücretleri için dava hakkı

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Türkiye S-400'lerin ertelenmesini değerlendiriyor iddiası

İngiliz haber ajansı Reuters, Türkiye'nin; ABD'nin baskıları nedeniyle S-400 alımının ertelenmesi için Rusya ile görüşme halinde olduğunu bildirdi.