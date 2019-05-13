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Türkiye S-400'lerin ertelenmesini değerlendiriyor iddiası

İngiliz haber ajansı Reuters, Türkiye'nin; ABD'nin baskıları nedeniyle S-400 alımının ertelenmesi için Rusya ile görüşme halinde olduğunu bildirdi.

REUTERS | 13.05.2019 - 23:12..
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Türkiye S-400'lerin ertelenmesini değerlendiriyor iddiası

Türkiye S-400'lerin ertelenmesini değerlendiriyor iddiası

ABD'nin Türkiye'den, Rus S-400 hava savunma sistemlerinin alınmasının geciktirilmesi talebinde bulunduğu ve Ankara'nın da konuyu değerlendirdiği bildirildi.

REUTERS İDDASI: ERTELENME DEĞERLENDİRİLİYOR

Reuters, konuyu yakından takip eden kaynaklara dayandırdığı haberinde, Türkiye'nin, ABD'nin talebi üzerine normal teslimat süresi temmuz olarak belirlenen Rus S-400 hava savunma sistemlerinin alımının ertelenmesini değerlendirdiği bilgisini geçti.

Adının açıklanmasını istemeyen kaynağa göre, Washington geçen hafta Türkiye'den S-400'lerin teslim alınması süresinin ertelenmesini düşünmesi talebinde bulundu.

ABD'nin talebinin değerlendirilmesinin Ankara - Washington hattındaki gerginlikte bir yumuşama işareti olarak algılanabileceği belirtiliyor.

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