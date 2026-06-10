Türkiye-Suudi Arabistan demir yolu projesi, İsrail'i endişelendirdi

Türkiye ve Suudi Arabistan’ın ulaştırma altyapısını güçlendirmeye yönelik attığı yeni adım, bölgesel ticaret ve enerji koridorları tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

İki ülke arasında demiryolu bağlantılarının geliştirilmesi ve tarihi Hicaz Demiryolu hattının yeniden canlandırılmasına yönelik planlar, Körfez’den Avrupa’ya uzanan ticaret yolları açısından stratejik bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

ULAŞTIRMA VE LOJİSTİKTE YENİ İŞ BİRLİĞİ ADIMI

İmzalanan anlaşma kapsamında Türkiye ile Suudi Arabistan arasında ulaştırma ve lojistik ağlarının güçlendirilmesi hedefleniyor. Proje ile mevcut ticaret rotalarının çeşitlendirilmesi ve taşımacılık kapasitesinin artırılması planlanıyor.

Yetkililer, söz konusu iş birliğinin yalnızca iki ülke arasındaki ticareti değil, aynı zamanda Körfez ülkeleri ile Avrupa arasındaki lojistik entegrasyonu da güçlendireceğini belirtiyor.

HİCAZ DEMİRYOLU HATTI YENİDEN GÜNDEMDE

Anlaşmanın en dikkat çeken başlıklarından biri, tarihi Hicaz Demiryolu hattının yeniden canlandırılması planı oldu. Uzmanlara göre proje, Orta Doğu ve Körfez hattında yeni bir lojistik koridor oluşturma potansiyeli taşıyor.

Planlanan güzergâhın, bölgedeki ticaret akışını hızlandırmasının yanı sıra farklı ulaşım hatlarına alternatif oluşturabileceği ifade ediliyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI’NA ALTERNATİF KORİDOR TARTIŞMASI

Bazı uzman değerlendirmelerinde, geliştirilen yeni demir yolu hattının Hürmüz Boğazı merkezli deniz taşımacılığına alternatif bir güzergâh oluşturabileceği yönünde yorumlar yapılıyor.

Söz konusu hat sayesinde Türkiye, Körfez ülkeleri ve Avrupa arasında daha hızlı ve kara tabanlı bir ticaret koridorunun ortaya çıkabileceği belirtiliyor. Bu durumun bölgesel ekonomik entegrasyonu güçlendirebileceği ifade ediliyor.

İSRAİL BASININDA DİKKAT ÇEKEN YORUM

Gelişme İsrail basınında da geniş yer buldu. Srugim internet sitesinde, Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki bu iş birliğinin bölgesel ulaşım projeleri üzerindeki etkileri değerlendirildi.

"Hayal ve Yıkılışı: Türkiye ve Suudi Arabistan, İsrail Planına Ölümcül Darbe Vurdu" başlığı ile yayımlanan söz konusu haberde, yeni güzergâhın bölgedeki mevcut bazı ticaret koridoru planlarıyla rekabet edebileceği yönünde analizlere yer verildi. Projenin jeoekonomik dengeler açısından önemli sonuçlar doğurabileceği ileri sürüldü.

BÖLGESEL TİCARETTE YENİ DÖNEM

Uzmanlar, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında geliştirilen ulaşım projelerinin, Orta Doğu ve Avrupa arasındaki ticaret akışında yeni bir dönem başlatabileceğini belirtiyor.

Demiryolu ve lojistik ağların güçlendirilmesiyle birlikte, bölgesel iş birliği modellerinin daha da çeşitlenmesi ve ekonomik entegrasyonun artması bekleniyor.

PROJENİN GELECEĞİ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Anlaşmanın uygulanma süreci ve hattın hangi etaplarla hayata geçirileceği merak konusu olurken, bölgesel ve uluslararası aktörlerin projeyi yakından takip ettiği ifade ediliyor.

Gelişmenin önümüzdeki dönemde hem ticaret hem de diplomatik ilişkiler açısından yeni tartışmaları beraberinde getirmesi bekleniyor.