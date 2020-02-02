taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.985
Euro
6.6384
Altın
1586.67
Borsa
119140.08
Gram Altın
305.371
Bitcoin
55861.31

Türkiye Ukrayna ordusuna 200 milyon TL verecek

Ukrayna’nın Türkiye Büyükelçisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kiev ziyareti sırasında, Ukrayna ordusunun ihtiyaçlarının giderilmesi için 200 milyon TL finansal yardım anlaşması imzalanacağını söyledi.

AA & Ensonhaber | 02.02.2020 - 23:27..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Türkiye Ukrayna ordusuna 200 milyon TL verecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenecek olan Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey 8. Toplantısı'na katılacak.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in başkanlığında, ilgili bakanların katılımıyla düzenlenecek Konsey Toplantısı'nda, Kırım Tatar soydaşlarının durumu hakkında fikir teatisinde bulunulacak, Ukrayna ile stratejik ortaklık ilişkilerinin derinleştirilmesine yönelik yeni iş birliği imkanları değerlendirilecek.

Aynı zamanda toplantı sonrasında bir dizi anlaşmanın imzalanması bekleniyor.

UKRAYNA ORDUSU İÇİN 200 MİLYON TL'LİK FİNANSAL YARDIM

Ukrayna’nın Türkiye Büyükelçisi Andrey Sibiga, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kiev ziyareti kapsamında, Ukrayna ordusunun ihtiyaçları için 200 milyon TL’lik finansal yardımın sağlanmasıyla ilgili anlaşmanın imzalanacağını belirtti.

Sibiga, Ukrayna medyasına açıklamasında “Bu ziyaret sırasında imzalanacak anlaşmaya göre, Türkiye tarafı Ukrayna ordusunun ihtiyaçları, özellikle silah alımı için 200 milyon TL finansal yardım sunacak. Önceki yıllarda da bu rakamlarda benzer anlaşmalar imzalanmıştı” ifadelerini kullandı.

EHLİYETLER KARŞILIKLI OLARAK TANINACAK

Erdoğan’ın ziyareti sırasında, göç alanındaki işbirliği ve acil durum servisleri arasındaki işbirliğine ilişkin anlaşmaların imzalanacağını dile getiren Sibiga, “Ayrıca ehliyetlerin karşılıklı olarak tanınması ile ilgili bir anlaşma imzalanacak. Bu, her iki ülkenin vatandaşlarının haklarını korumayı uygulamaya bir adım olacak” dedi.

Sibiga ayrıca Kiev’deki görüşmelerin gündeminde “politik diyalogu yoğunlaştırmaktan ekonomik işbirliğini derinleştirmek için gereken koşulların oluşturulmasına, insanlar arasındaki iletişimden kültürel işbirliğine kadar tüm anahtar konuların” masaya yatırılacağını da sözlerine ekledi.

Türkiye Ukrayna ordusuna 200 milyon TL verecek

İlginizi Çekebilir
Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması
Sağlık Bakanı Koca, Vuhan'dan gelenlerin numune sonuçlarının tamamının yarın açıklanacağını söyledi.
Çin'den gelen uçağın arıtma işlemleri tamamlandı
Milli Savunma Bakanlığı, Çin'in Vuhan kentinden gelen yolcu uçağının arıtma işlemlerinin bitirildiğini açıkladı.
CHP erken seçim istiyor
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, seçimlerin erkene alınmasına dünden razı olduklarını, seçimlere bugünden hazır olduklarını söyledi.
Almanya'da 2 kişide daha koronavirüs tespit edildi.
Koronavirüs salgını nedeniyle Çin’den taliye edilen ve dün Almanya’ya getirilen 2 kişide koronavirüs tespit edildiği açıklandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ankara'da su kuyruğu

Ankara'da su kuyruğu

436
Endonezya, koronavirüse karşı spreyle önlem aldı

Endonezya, koronavirüse karşı spreyle önlem aldı

88
Ramazan Kurtoğlu'nun esprisi güldürmedi

Ramazan Kurtoğlu'nun esprisi güldürmedi

172
Bakan Selçuk'a EYT'deki son durum soruldu

Bakan Selçuk'a EYT'deki son durum soruldu

1632
Orgill penaltı noktasından kalkmadı

Orgill penaltı noktasından kalkmadı

37
Trabzon'da başörtülü polise hakaret mahkemeye taşındı

Trabzon'da başörtülü polise hakaret mahkemeye taşındı

367
Prof.Dr. Ercan: 2020, Türkiye'nin deprem yılı olacak

Prof.Dr. Ercan: 2020, Türkiye'nin deprem yılı olacak

102
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir