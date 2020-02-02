Türkiye Ukrayna ordusuna 200 milyon TL verecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenecek olan Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey 8. Toplantısı'na katılacak.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in başkanlığında, ilgili bakanların katılımıyla düzenlenecek Konsey Toplantısı'nda, Kırım Tatar soydaşlarının durumu hakkında fikir teatisinde bulunulacak, Ukrayna ile stratejik ortaklık ilişkilerinin derinleştirilmesine yönelik yeni iş birliği imkanları değerlendirilecek.

Aynı zamanda toplantı sonrasında bir dizi anlaşmanın imzalanması bekleniyor.

UKRAYNA ORDUSU İÇİN 200 MİLYON TL'LİK FİNANSAL YARDIM

Ukrayna’nın Türkiye Büyükelçisi Andrey Sibiga, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kiev ziyareti kapsamında, Ukrayna ordusunun ihtiyaçları için 200 milyon TL’lik finansal yardımın sağlanmasıyla ilgili anlaşmanın imzalanacağını belirtti.

Sibiga, Ukrayna medyasına açıklamasında “Bu ziyaret sırasında imzalanacak anlaşmaya göre, Türkiye tarafı Ukrayna ordusunun ihtiyaçları, özellikle silah alımı için 200 milyon TL finansal yardım sunacak. Önceki yıllarda da bu rakamlarda benzer anlaşmalar imzalanmıştı” ifadelerini kullandı.

EHLİYETLER KARŞILIKLI OLARAK TANINACAK

Erdoğan’ın ziyareti sırasında, göç alanındaki işbirliği ve acil durum servisleri arasındaki işbirliğine ilişkin anlaşmaların imzalanacağını dile getiren Sibiga, “Ayrıca ehliyetlerin karşılıklı olarak tanınması ile ilgili bir anlaşma imzalanacak. Bu, her iki ülkenin vatandaşlarının haklarını korumayı uygulamaya bir adım olacak” dedi.

Sibiga ayrıca Kiev’deki görüşmelerin gündeminde “politik diyalogu yoğunlaştırmaktan ekonomik işbirliğini derinleştirmek için gereken koşulların oluşturulmasına, insanlar arasındaki iletişimden kültürel işbirliğine kadar tüm anahtar konuların” masaya yatırılacağını da sözlerine ekledi.