Türkiye, Uluslararası Ulaştırma Forumu'nun başkanlığına seçildi

Türkiye'nin son yıllarda ulaştırma altyapısına yaptığı dev yatırımlar dünyanın da dikkatini çekiyor.

Lojistik merkezleri, yüksek hızlı tren hatları, havalimanları ve uluslararası koridor projeleriyle Türkiye, küresel ölçekte güven elde etti.

Bu alandaki başarı bir seçimle taçlandırıldı.

TÜRKİYE, ITF 2027 DÖNEM BAŞKANLIĞINA SEÇİLDİ

Türkiye, küresel ulaştırma politikasının en önemli platformu olan Uluslararası Ulaştırma Forumu’nun (ITF) 2027 dönem başkanlığına oy birliğiyle seçildi.

Bu seçim, Almanya’nın Leipzig kentinde 6-8 Mayıs 2026 tarihlerinde düzenlenen ITF 2026 Zirvesi’nde gerçekleşti.

"GÖREVİ ÜSTLENMEKTEN MEMNUNİYET DUYUYORUZ"

Almanya'nın Leipzig kentinde devam eden forumda Türkiye'yi temsil eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin bu önemli görevi üstlenmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

ITF, OECD bünyesinde faaliyet gösteren ve 69 üyesi bulunan uluslararası bir kuruluş olarak, küresel ulaştırma politikalarının şekillendirilmesinde öncü rol oynuyor.

"TÜRKİYE'NİN STRATEJİK KONUMU BİR KEZ DAHA TESCİLLENDİ"

Dönem başkanlığı ise her yıl üye ülkeler arasında dönüşümlü olarak değişiyor.

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin 2027'de ITF dönem başkanlığını üstlenecek olmasının, ülkemizin uluslararası ulaştırma alanındaki artan etkisini ve stratejik konumunu bir kez daha tescillediğini belirtti.

TÜRKİYE'NİN PROJELERİNE KATKILAR SUNMASI BEKLENİYOR

Bu görev kapsamında Türkiye'nin, dayanıklı, sürdürülebilir ve bağlantılı ulaşım sistemleri konusunda küresel standartların belirlenmesine, yenilikçi finansman modellerine ve çok modlu Orta Koridor, Kalkınma Yolu gibi koridor projelerine önemli katkılar sunması bekleniyor.

ITF 2026 Zirvesi’nin teması 'Dayanıklı Ulaştırmanın Finansmanı' olarak öne çıkarken, Türkiye'nin 2027 başkanlığında 'Dayanıklı Ulaştırma Yönetişimi' ekseninde çalışmaların yoğunlaşacağı öngörülüyor.

"TARİHİ BİR SORUMLULUĞU ÜSTLENMENİN GURURUNU YAŞIYORUZ"

Uraloğlu sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda memnuniyetini dile getirerek şu sözleri kullandı:

“Uluslararası Ulaştırma Forumu (ITF) 2026 Zirvesi Ulaştırma Bakanları Konseyi’nde, ülkemiz adına tarihi bir sorumluluğu üstlenmenin gururunu yaşıyoruz.



Türkiye, ulaştırma dünyasının en güçlü ve en saygın platformlarından biri olan Uluslararası Ulaştırma Forumu’nun (ITF) 2027 Dönem başkanlığına oy birliği ile seçildi.”

"TÜRKİYE, ULAŞTIRMA POLİTİKALARININ KARAR MASASINDA YER ALMAKTADIR"

“Bu görev; yalnızca ülkemize duyulan güvenin değil, son yıllarda hayata geçirdiğimiz dev ulaştırma yatırımlarının, küresel ölçekte kurduğumuz güçlü lojistik ağların ve vizyoner projelerimizin de uluslararası düzeyde tescilidir.



Asya ile Avrupa’yı buluşturan Türkiye; artık sadece koridorların merkezinde değil, küresel ulaştırma politikalarının da karar masasında yer almaktadır.



Türkiye Yüzyılı vizyonuyla; ulaştırmada yön çizen, standart belirleyen ve geleceğin mobilite ekosistemine liderlik eden ülkelerden biri olmaya kararlılıkla devam edeceğiz.”