Türkiye ve dünyada benzer şehirler

Dünyada, belirli özellikleriyle ünlenmiş, anılan ülke ve şehirler var.

Türkiye de genel olarak kendine özgü güzellikleriyle bir cazibe merkezi.

Türkiye'deki bazı şehirlere baktığımızda aynı zamanda dünyadaki bazı şehirlerle benzeştiğini görüyoruz.

İtalya'nın Venedik şehrindeki gondolların, Türkiye'nin Eskişehir kentinde olması gibi benzerliklere bir göz atmak istedik.

Türkiye'de birden fazla dünya şehri esintisi var. İşte bunlardan bazı eşleştirmeler:

VENEDİK-ESKİŞEHİR

Venedik gondolları ile Eskişehir Porsuk Çayı gondollarını karşılaştırdığımızda;

Venedik'in 1.000 yılı aşkın tarihi var. Şehir tamamen su kanalları üzerine kurulu. Gondollar turistik değil, tarihsel ulaşım aracı olarak kullanılmaya başladı.

Eskişehir'deki Porsuk Çayı ise modern şehir düzenlemesiyle yapılmış yapay bir kanal sistemi. Gondollar turistik ve eğlence amaçlı. Hatta şehir, bu nedenle “Mini Venedik” diye anılıyor.

ALPLER-PALANDÖKEN

Fransa-İsviçre-Avusturya-İtalya arasındaki Alpler, Avrupa’nın en büyük ve en gelişmiş kayak altyapısına sahip. 3 bin-4 bin metre yüksek zirvelere sahip.

Bölgede, yüzlerce kilometrelik pistler, köyler, kasabalar, kayak kültürü tamamen oturmuş durumda.

Türkiye'de Erzurum'da bulunan Palandöken ise ülkenin en uzun pistlerinden biri olarak yaklaşık 12 kilometrelik tek piste sahip.

Yüksek rakım (3 bin 176 metreye kadar) ve iyi kar kalitesine sahip.

Palandöken daha uygun fiyatlı ve daha az kalabalık, otel ve kayak sistemi var ama “Alp köyü kültürü”ne henüz sahip değil.

TÜRKİYE’DEKİ HANGİ YER, DÜNYADAKİ HANGİ DESTİNASYONA BENZİYOR?

Nevşehir'de Kapadokya, kendisine hayran bırakan tek tip bina örgüsü ve volkanik yapısıyla Yunanistan'da Santorini'ye benziyor.

Denizli'de Pamukkale, ABD'deki Yellowstone'na benziyor.

Rize ve Artvin'de, Norveç'teki fiyort benzeri kıyılar var.

Bu bölge ayrıca, dağlık alanları, yoğun yağış alması, yoğun sis, çay tarımı ve yeşili ile Japonya'yı da aratmıyor.

Taş evler, sahil kasabaları, zeytinlik, denize açılan küçük yerleşimler ve bağlarıyla İzmir Alaçatı ve Ayvalık'ta, Yunanistan esintileri var.

Antalya, sıcak iklimi, turizmi ve gece hayatı ile Miami'ye benzetiliyor. Antalya'daki Aspendos ve Side, İspanya Costa del Sol'ü andırıyor.

İstanbul, şehir hayatı, kültür, finans ve turizm açısından dünya metropollerinden Londra ve Fransa'yı hissettiriyor.

Bursa, tarihi binaları, müzeleri ile İtalya'nın Floransa kenti ile eşleştiriliyor.

Gaziantep, yemek kültürü, mimarisi, el sanatları ve geleneklere olan bağı ile İran'ın İsfahan kenti ile eşleştiriliyor.