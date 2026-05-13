Türkiye ve Ermenistan arasında ticaretin başlaması için bürokratik hazırlıklar tamamlandı

Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci devam ediyor.

Bu kapsamda dikkat çekici bir açıklama geldi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Türkiye ve Ermenistan arasında doğrudan ticaretin başlatılmasıyla ilgili X hesabından açıklama paylaştı.

"BÜROKRATİK HAZIRLIKLAR 11 MAYIS'TA TAMAMLANDI"

Ermenistan ile 2022'den bu yana normalleşme sürecinin sürdüğünü hatırlatan Keçeli, "normalleşme sürecimiz çerçevesinde atılan güven artırıcı adımlar kapsamında, ülkemiz ile Ermenistan arasında doğrudan ticaretin başlatılmasına ilişkin bürokratik hazırlıklar 11 Mayıs 2026 itibarıyla tamamlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Keçeli, ortak sınırın açılması için teknik ve bürokratik çalışmaların sürmekte olduğunu belirtti.

"'ERMENİSTAN/TÜRKİYE' ŞEKLİNDE YAZILABİLMESİ MÜMKÜN HALE GELDİ"

Dışişleri Sözcüsü, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Hayata geçirilen yeni düzenleme sayesinde Türkiye’den üçüncü bir ülkeye, oradan da Ermenistan’a giden veya aynı güzergahı kullanarak gelen malların nihai varış veya çıkış noktasının 'Ermenistan/Türkiye' şeklinde yazılabilmesi mümkün hale gelmiştir.

Güney Kafkasya’da kalıcı barış ve refahın güçlendirilmesi yönünde yakalanan tarihi fırsatın ışığında Türkiye, bölgede iktisadi münasebetlerin geliştirilmesine ve iş birliğinin tüm bölge ülkeleri ile halklarının yararına daha da ilerletilmesine katkı sunmaya devam edecektir."