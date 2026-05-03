Türkiye ve İtalya arasında güneş gözlüğü trafiği

Bahar mevsiminin gelmesi ve havaların ısınmasıyla birlikte güneş gözlüklerinin kullanımı yaygınlaştı.

Türkiye, ocak-mart döneminde 880 bin 471 güneş gözlüğü karşılığında İtalya'ya 45,5 milyon dolar ödeme yaparken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) 470,1 bin dolarlık 5 bin 738 güneş gözlüğü satışı gerçekleştirdi.

Gözleri güneşin zararlı ultraviyole (UV) ışınlarından korumanın yanı sıra estetik bir görüntü isteyenlerin aksesuar tercihi arasında yer alan güneş gözlükleri, farklı marka ve modellerle tüketicinin beğenisine sunuluyor.

Tüketiciler güneş gözlüğü tercihlerini, çerçeve renk ve materyalinden boyutuna, camın filtresinden lens rengine kadar birçok kriteri göz önünde bulundurarak yapıyor.

TÜRKİYE'DE İTHAL GÖZLÜKLERE İLGİ YOĞUN

Türkiye'de, yerli firmalarda daha çok giriş ve orta segmentteki güneş gözlüğü üretimi gelişirken iç pazardaki güçlü talep ve markalı ürünlere yönelik tercih, ithal ürünlere de ilgiyi artırıyor.

TÜRKİYE GÜNEŞ GÖZLÜĞÜNE 85,5 MİLYON DOLAR ÖDEDİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye yılın ilk 3 ayında, 85,5 milyon dolar karşılığında, 2 milyon 317 bin 235 adet güneş gözlüğü ithal etti.

Bu dönemde, güneş gözlükleri için en fazla ödeme İtalya'ya yapılırken bu ülkeyi Çin, Tayland, Japonya ve Fransa izledi.

İtalya'dan ocak-mart döneminde alınan 880 bin 471 güneş gözlüğüne 45,5 milyon dolar ödenirken Çin'den ithal edilen 1 milyon 36 bin 29 adet güneş gözlüğü için 22,7 milyon dolar harcama yapıldı.

Yılın ilk çeyreğinde, Tayland'dan 119 bin 703, Japonya'dan 23 bin 91, Fransa'dan ise 6 bin 647 adet güneş gözlüğü alındı. Bunlara sırasıyla, 6,1 milyon dolar, 3,1 milyon dolar ve yaklaşık 3 milyon dolar ödendi.

İTALYANLARIN TÜRK GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ MERAKI

Türkiye, aynı dönemde 2,4 milyon dolar karşılığı, toplam 164 bin 272 güneş gözlüğü ihraç etti.

Bu dönemde, en fazla dış satım Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yapıldı. Bu ülkeyi İtalya, Rusya, Azerbaycan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) izledi.

KKTC'ye ilk 3 ayda 470,1 bin dolarlık toplam 5 bin 738 güneş gözlüğü ihraç edilirken İtalya'ya 323,5 bin dolar tutarında toplam 7 bin 82 güneş gözlüğü satışı yapıldı.

Türkiye, ocak-mart döneminde, Rusya'ya 180,3 bin dolarlık, Azerbaycan'a 130,1 bin dolarlık, BAE'ye ise 127,6 bin dolarlık güneş gözlüğü sattı.