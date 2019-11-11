Türkiye ve Kazakistan uzay alanında iş birliği yapacak

Son zamanlarda birçok ülke, çeşitli uzay teknolojileri geliştirerek birbirleriyle yarışıyor. Özellikle NASA'nın üzerinde çalıştığı Artemis projesi kapsamında, ilk önce Ay'a insanlı seferler düzenlenerek, oradan da Mars'a geçilmesi planlanıyor.

TÜRKİYE İLE KAZAKİSTAN ANLAŞTI

Türkiye ve Kazakistan, Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Onbirinci Dönem Toplantısı Protokolü'nde mutabık kalınan 65 eylem planına ilave olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vurguladığı, uzaya insanlı veya insansız erişim dahil olmak üzere uzay ve havacılık teknolojileri alanında iş birliğiyapma konusunda anlaşmaya vardı.

Ayrıca, iki ülke arasında tercihli ticaret anlaşması imzalanması ve bu anlaşmanın imzalanmasının ardından Kazakistan Türk Ticaret Merkezi açılması konusunda anlaşma sağlandı.

Böylece, Türkiye ile Kazakistan arasında mutabık kalınan eylem maddesi 68’e yükseldi.

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