taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7706
Euro
6.3628
Altın
1463.28
Borsa
103153.2
Gram Altın
271.468
Bitcoin
50947.27

Türkiye ve Kazakistan uzay alanında iş birliği yapacak

Türkiye ve Kazakistan, uzay ve havacılık teknolojileri alanında iş birliği yapma konusunda anlaşmaya vardı.

AA | 11.11.2019 - 09:34..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Son zamanlarda birçok ülke, çeşitli uzay teknolojileri geliştirerek birbirleriyle yarışıyor. Özellikle NASA'nın üzerinde çalıştığı Artemis projesi kapsamında, ilk önce Ay'a insanlı seferler düzenlenerek, oradan da Mars'a geçilmesi planlanıyor.

TÜRKİYE İLE KAZAKİSTAN ANLAŞTI

Türkiye ve Kazakistan, Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Onbirinci Dönem Toplantısı Protokolü'nde mutabık kalınan 65 eylem planına ilave olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vurguladığı, uzaya insanlı veya insansız erişim dahil olmak üzere uzay ve havacılık teknolojileri alanında iş birliğiyapma konusunda anlaşmaya vardı.

uzay

Ayrıca, iki ülke arasında tercihli ticaret anlaşması imzalanması ve bu anlaşmanın imzalanmasının ardından Kazakistan Türk Ticaret Merkezi açılması konusunda anlaşma sağlandı.

Böylece, Türkiye ile Kazakistan arasında mutabık kalınan eylem maddesi 68’e yükseldi.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Türkiye ve Kazakistan uzay alanında iş birliği yapacak

Türkiye ve Kazakistan uzay alanında iş birliği yapacak

Türkiye ve Kazakistan uzay alanında iş birliği yapacak

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İzleyiciden gelen yorum Altaylı'yı kızdırdı

İzleyiciden gelen yorum Altaylı'yı kızdırdı

176
İsrail Arap ülkeleriyle yakınlaşıyor

İsrail Arap ülkeleriyle yakınlaşıyor

145
Kılıçdaroğlu bir etkinlikte Atatürkçülük hakkında konuştu

Kılıçdaroğlu bir etkinlikte Atatürkçülük hakkında konuştu

298
Romanlar söz sahibi olabilmek için parti kuracaklar

Romanlar söz sahibi olabilmek için parti kuracaklar

96
Bolivya Devlet Başkanı istifa etti

Bolivya Devlet Başkanı istifa etti

23
Batman'da askeri araç kaza yaptı

Batman'da askeri araç kaza yaptı

15
Eski Bolivya Başkanı hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Eski Bolivya Başkanı hakkında yakalama kararı çıkarıldı

9
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir