Türkiye ve Suudi Arabistan arasında vize muafiyetine ilişkin anlaşma

Uzun süredir beklenen tarihi adım...

Türkiye ve Suudi Arabistan arasında önemli bir döneme girildi.

Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi Üçüncü Toplantısı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al-Suud'un katılımıyla gerçekleştirildi.

KARŞILIKLI VİZE MUAFİYETİ ANLAŞMASI İMZALANDI

Toplantı sonrasında, 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Diplomatik ve Hususi Pasaport Hamillerinin Vize Yükümlülüğünden Karşılıklı Olarak Muaf Tutulmasına İlişkin Anlaşma'ya imza atıldı.

Yani atılan bu ilk adımla diplomatik (siyah) ve hususi (yeşil) pasaport sahipleri için vizesiz seyahat dönemi başlıyor.

BORDO PASAPORT İÇİN STANDART PROSEDÜR DEVAM EDECEK

Yeşil veya siyah pasaportu olan vatandaşlar, Suudi Arabistan'a ve dolayısıyla umreye vize almadan gidebilecek.

Bordo pasaporta sahip standart vatandaşlar için ise mevcut vize prosedürleri uygulanmaya devam edecek.

DAHA ÖNCE 2 TOPLANTI YAPILMIŞTI

İki ülke arasındaki ilişkileri tüm boyutlarıyla kurumsal bir çerçevede takip etmek amacıyla 2016 yılında Dışişleri Bakanlarının başkanlığında kurulan bir iş birliği ve istişare mekanizması olan konseyin ilk toplantısı 7-8 Şubat 2017 tarihlerinde Ankara'da, ikincisi toplantısı 18 Mayıs 2025 tarihinde Riyad'da gerçekleştirilmişti.