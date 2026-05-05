Türkiye ve Suudi Arabistan karşılıklı vize muafiyeti getirecek

Türkiye ve Suudi Arabistan arasında yeni dönem...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan, 6 Mayıs Çarşamba günü Ankara'da düzenlenecek Türkiye-Suudi Koordinasyon Konseyi toplantısında bir araya gelecek.

VİZE ANLAŞMASI İMZALANACAK

Reuters'ın diplomasi kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre, iki bakanın bu görüşmelerle birlikte iki ülke vatandaşlarının seyahatlerinde vize engelini kaldıran anlaşmayı resmileştirmesi bekleniyor.

Söz konusu vize muafiyeti anlaşmasının, kapsamı itibarıyla sadece diplomatik pasaport sahiplerini değil, umuma mahsus 'bordo pasaport' sahibi vatandaşları da kapsayacağı belirtildi.

Protokolün resmi temasların ardından imzalanması öngörülürken uzmanlar, bu adımın son yıllarda ivme kazanan normalleşme sürecinin en kapsamlı sonucu olduğunu vurguluyor.

BÖLGESEL GELİŞMELER ELE ALINACAK

Ankara'daki üst düzey görüşmenin gündeminde, vize serbestisinin yanı sıra bölgesel sorunların da ele alınacağı ifade edildi.

İki bakanın İran’daki gerilimi sonlandırmaya yönelik yapıcı mesajlarını yineleyeceğini belirtiyor.

Ayrıca küresel enerji güvenliği için hayati öneme sahip olan Hürmüz Boğazı çevresindeki gelişmelerin masaya yatırılması, bölgedeki hareketliliğin yeni gerginlik ve provokasyonlara yol açmaması gerektiğinin altının çizilmesi bekleniyor.

TÜRK-SUUDİ ARABİSTAN KONSEYİ

İki ülke arasındaki ilişkileri tüm boyutlarıyla kurumsal bir çerçevede takip etmek amacıyla 2016'da dışişleri bakanlarının başkanlığında kurulan bir iş birliği ve istişare mekanizması olan bu konseyin ilk toplantısı 7-8 Şubat 2017'de Ankara’da ve ikinci toplantısı 18 Mayıs 2025'te Riyad’da yapıldı.

Konsey bünyesinde "Siyasi ve Diplomatik Komite", "Askeri ve Güvenlik Komitesi", "Kültür, Spor, Medya ve Turizm Komitesi", "Sosyal Kalkınma, Sağlık ve Eğitim Komitesi" ve "Ticaret, Sanayi, Yatırım, Altyapı ve Enerji Komitesi" olmak üzere, iki ülkeden ilgili kurumların katıldığı beş alt komite yer alıyor.