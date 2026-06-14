Türkiye, yarı finalde Çin'e yenildi
Türkiye Kadın Golbol Milli Takımı, 2026 Dünya Golbol Şampiyonası yarı final karşılaşmasında Çin'e 3-1 yenildi.
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2026 Dünya Golbol Şampiyonası yarı final karşılaşmasında heyecan yaşandı.
Türkiye Kadın Golbol Milli Takımı, Çin'in Hangzhou kentinde düzenlenen organizasyonunun yarı finalinde ev sahibi Çin ile karşı karşıya geldi.
2022'de yapılan Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Türkiye, yarı finalde Çin'e 3-1 mağlup oldu.
MİLLİLER, BRONZ MAÇINA ÇIKACAK
Milli takım, ABD-İsrail yarı finalinin kaybedenine karşı yarın bronz madalya mücadelesi verecek.
ERKEK TAKIMI, BEŞİNCİLİK İÇİN MÜCADELE EDECEK
Öte yandan sıralama müsabakasında Ukrayna'yı 10-6 yenen Erkek Golbol Milli Takımı da yarın Arjantin'e karşı beşincilik maçına çıkacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)