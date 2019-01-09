Türkiye yeni kitap üretiminde dünyada söz sahibi

Türkiye, son yıllarda yayıncılıkta zirve ülkelerden biri haline geldi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da basılan kitap sayısında büyük artış oldu.

TÜRKİYE'DE KİTAP FUARLARI

Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, Çukurova 12. Kitap Fuarı kapsamında geldiği Adana'da, okuma alışkanlığının artırılması açısından fuarların önemine değindi.

KİTAP OKUMANIN ÖNEMİ

Özelliklerle çocuklarda kitap okumanın, anlama beceresi ve hızı açısından önemli olduğunu vurgulayan Kocatürk, "Kitap okuyan bir çocuk, normal bir cümleyi 13 saniyede yorumlayabiliyor. Kitap okumayan bir çocuğun en iyisi, en zekisi ise 45 saniyede o cümleyi anlayabiliyor." diye konuştu.





2018'DE 410 MİLYON KİTAP BASILDI

Kocatürk, "2018'de 410 milyon kitap ürettik. Bu 410 milyon kitap, bir önceki yıla göre 407 milyon üretmiştik. Türkiye'deki bağımsız yayıncılık, 2017'de 60 bin yeni kitap üretti. Bununla yeni kitap basma ve üretme konusunda dünya yayıncılığında 6. sıraya yükseldik. 2018'de ise 67 bin yeni kitap üretmişiz. Bu okuma kültürü açısından çok önemli bir değerdir. Bazı sıkıntılara rağmen var olanı korumuş ve gerilememişiz." dedi.



