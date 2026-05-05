Türkiye'de 70 milyar liralık 'köpek maması' piyasasını Yahudiler yönetiyor

Türkiye'de ciddi bir sokak köpeği sorunu var...

Son yıllarda onlarca vatandaşımız, sokak köpeği saldırılarında hayatını kaybetti.

Yüzlerce kişi ise yaralandı ve hayatları boyunca kurtulamayacakları travmalar yaşadı.

SÖZDE HAYVANSEVERLER İÇİN BİR ÖNEMİ YOK

Ancak kendilerini hayvansever olarak nitelendiren bazı şahıslar için bu yaşananların hiçbir önemi yok.

Başıboş köpek sorununun çözümüyle ilgili geçtiğimiz sene 17 maddelik 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Kanuna göre; sahipsiz hayvanlar, ilgili belediyeler tarafından hayvan bakımevine götürülecek, rehabilite edilen köpekler sahiplendirilinceye kadar bu yerlerde barındırılacak.

SORUNUN ÇÖZÜMÜNÜ İSTEMİYORLAR

Ancak bu sorunun çözümünü isteyenler kadar istemeyenler de var.

MAMA LOBİSİ HAREKETE GEÇTİ

Sokakları güvenilmez hale getiren başıboş sokak köpekleri sorununun çözümü için çalışmalar sürerken son günlerde 'mama lobisi' de harekete geçti.

Lobi bazı siyasi partiler ve medya kuruluşlarının da desteğiyle yasanın uygulanmaması için mücadele ederken dikkat geçen bir ayrıntı gün yüzüne çıktı.

PİYASAYI YAHUDİ AİLELER YÖNETİYOR

Türkiye'de 2025 yılı sonu itibariyle evcil hayvan pazarı büyüklüğü 70 milyar TL'ye ulaşırken ürün üreten çoğu firmanın, Yahudi aileler tarafından yönetildiği ortaya çıktı.

Türkiye'de en çok satılan Royal Canin, Acana ve Orijen gibi markaların Mars şirketine ait olduğu belirlendi.

Bu şirketleri ise ABD'nin en zengin Yahudi ailelerinden birisi yönetiyor.

MASAK LOBİYİ DEŞİFRE ETTİ

Geçtiğimiz senelerde Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı, başıboş sokak köpeği sorununu büyüten mama lobisini deşifre etti.

Sokak hayvanlarına yönelik sivil toplum faaliyetleri ve bunlarla ilişkili ticari yapılar hakkında araştırma raporu yayımladı.

FİNANSAL HACİM 460 MİLYAR LİRA

Rapor kapsamında finansal hacmin 460 milyar lirayı bulduğu sektör masaya yatırıldı.

7 binden fazla kişi ve bin 500’den fazla firmanın para trafiği incelendi. Rapora göre lobinin 4 ayağı bulunuyor.

STK'LAR MAMA ÜRETİCİLERİYLE İLİŞKİLİ

Bunlar, 'hayvanseverlik' adı altında kurulan bazı STK’lar, mama üreten bazı firmalar, mama ve hayvan satan petshoplar ve veterinerlik şirketleri.

MASAK raporunda, bazı hayvan maması üretimi ve ticareti yapan işletmelerin bir çoğunun hayvansever dernek statüsünde bulunan STK'larla üyelik yöneticilik ilişkisi içerisinde olduğu tespitine de yer verildi.

BAĞIŞLAR ŞİRKET KASALARINA GİDİYOR

Veterinerlik şirketlerinin çalışanları üzerinden kurulan 'hayvansever dernek' ve 'mama kumbaraları'na gelen bağışlar, sokak hayvanlarına değil yine bu şirketlere akıyor.

Rapora göre 2022-2023 yıllarında kurulan tek ortaklı petshopların bir kısmı doğrudan sözde hayvansever STK’ların güdümünde faaliyet gösteriyor.