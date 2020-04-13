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Koronavirüs Türkiye'de 98 can daha aldı

Türkiye'de bugün 4 bin 93 kişide koronavirüs tespit edilirken, can kaybı 1296'ya yükseldi.

AA |
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Koronavirüs Türkiye'de 98 can daha aldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınına ilişkin son bilgileri paylaştı.

Buna göre Türkiye'de bugün virüsten 98 kişi daha hayatını kaybetti.

Günlük vaka sayısı 4 bin 93 olarak açıklanırken, toplamda 61 bin 49'a çıktığı belirtildi.

3 BİN 957 HASTA İYİLEŞTİ

Bakan Koca, Türkiye genelinde can kaybının 1296'ya yükseldiğini, son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan 511 hastanın daha taburcu edildiğini, toplam taburcu sayısının ise 3 bin 957 olduğunu duyurdu.

"TEST SAYISI 500 BİNE ULAŞACAK"

Sağlık Bakanı Koca, "Test sayımız yakında 500 bine ulaşacak. Artan test sayısına kıyasla beklenen vaka sayısındaki artış, hız olarak azalmaktadır. Erken tanı ve tedavi, iyileşen hasta sayımızı artırıyor." dedi.

Koronavirüs Türkiye'de 98 can daha aldı

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