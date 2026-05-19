Türkiye'de çakarlı araç sorunu: Suistimal iddiaları gündemde

Türkiye’de 'çakarlı araç' olarak bilinen, yetkisiz sesli ve ışıklı uyarı cihazı kullanan araçlar, uzun süredir tartışma konusu.

Bu araçlar, özellikle büyükşehirlerde trafikte geçiş üstünlüğü sağlama, emniyet şeridini kullanma ve genel trafik kurallarını hiçe sayma amacıyla sıkça gündeme geliyor.

MEVZUATTA İZNİ OLMAYAN ARAÇLARIN ÇAKAR KULLANIMI YASAK

Mevzuatta izin verilmeyen araçlara ışıklı veya sesli uyarı cihazı takılması ve kullanılması yasak.

Sadece ambulans, itfaiye, resmi kolluk araçları ile belirli koruma protokolüne tabi üst düzey görevlilerin araçlarında bu cihazlar kullanım hakkına sahip.

USULSÜZ ÇAKAR KULLANMANIN CEZASI 173 BİN LİRA

Geçtiğimiz aylarda Resmi Gazete’de yayımlanan Trafik Kanunu değişiklikleriyle yetkisiz çakar/siren kullanımı için ilk ihlal cezası 173 bin lira seviyesine yükseltildi.

Tekrarı halinde ceza yaklaşık iki katına çıkıyor ve ehliyete el koyma, araç trafikten men ve cihazlara el konulması gibi yaptırımlar uygulanıyor.

TÜRKİYE'DEKİ ÇAKARLI ARAÇ SAYISI YENİDEN GÜNDEMDE

Gazeteci Kenan Taş, Gazeteci Cüneyt Özdemir ile yaptığı karşılıklı bir söyleşide, çakarlı araçların Türkiye'deki sayısını ve bu ayrıcalığın gazeteciler ile eski milletvekilleri arasında nasıl kullanıldığını tartıştı.

Cüneyt Özdemir, tahminen Türkiye'de yaklaşık 15 bin adet olduğunu söylerken, Kenan Taş ise bu sayıyı doğruladı.

"TÜRKİYE'DEKİ ÇAKARLI ARAÇ SAYISI 15 BİN"

Taş, 15 bin çakarlı aracın kaçının kimlere ait olduğunu ise şu sözlerle aktardı:

“Türkiye’deki toplam çakarlı araç sayısı 15 bin civarında. Ya Kenan, sen 6 bin 800 diyorsun. İçişleri Bakanı “Sen nereden biliyorsun?” diyor.



Emniyet kaynakları ve Ankara’daki farklı kaynaklarla konuştum ve elde ettiğim veriler toplamda 15 bine yakın çakarlı araç olduğu yönünde.



Peki bu çakarlı araçlar arasında kim var? Koruma altındaki kişi sayısı, devlet büyükleri kapsamında insanlar var. Bunlar rektörler, il özel idaredeki önemli görevliler, kaymakamlar… Bunların toplamındaki çakar sayısı 6 bin 800.”

"3 BİN 500'E YAKIN YÜKSEK YARGI MENSUBU VAR"

“3 bin 200 tane aktif ve emekli milletvekili var. Onlardaki rakam da 3 bin 200 tane. Toplamda biliyorsunuz 590 üstünde milletvekili var, bir de emekliler de korunuyor. 3 bin 500’e yakın yüksek yargı mensubu var.



Yargıtay var, Danıştay var, bu tarzda üst düzey yargı kurumlarında görev yapan isimlerdeki toplam çakar sayısı 3 bin 500.



Bin 500 de tehdit kapsamındaki vatandaşlar var. Peki bu nasıl oluyor? Siz gidiyorsunuz diyorsunuz ki “Ya bana tehdit var.” Emniyet size hem koruma hem de çakar tahsis ediyor.”

"51 TANE GAZETECİNİN 71 TANE ÇAKARLI ARACI VAR"

“Ve en önemli noktası gazeteciler… 51 tane gazetecinin 71 tane çakarlı aracı var. Bu da en çok konuşulan, tartışılan konulardan birisi.



Şunu anlamıyorum: Mesela “Bu koruma altında” diyorlar değil mi?



Polis verince çakar… Hatta geçen gün bir gazeteci arkadaşımla konuşuyorum, onun da böyle bir çakarlı araç kullandığı yönünde iddia vardı.



Dedim yani “Kullanıyor musun?” “İşte koruma polis var, o kullanıyor” dedi.”

"YENİDEN YÖNETMELİK DEĞİŞTİRİLİYOR"

“Ben anlamıyorum. Bu çakarlı aracı verince… Gazetecileri geçtim, eski milletvekili, eski milletvekili… Yani ne oluyor yani? Çakar mesela diyelim birisi tehdit edildi, çakarla mı kaçıyor? Bu çakar kaçıyor mu oradan?



Yani o yüzden mi çakar veriliyor? Yeni İçişleri Bakanı geldikten sonra, Mustafa Çiftçi… Biliyorsunuz son 3-4 İçişleri Bakanı'ndan beri biz bu çakarlı meselesini konuşuyoruz. Şimdi yeniden yönetmeliği değiştiriyorlar. Çünkü rahatsızlıklarının da farkındalar.”

"ÇAKAR HAKKINI İLK GAZETECİLERDEN ALSINLAR"

“Ve yapılacak işlem şu olacak:



Herhangi bir kimsenin tehdit altındaki ya da güvenlik riski olan herhangi bir şeyin koruması alınmayacak ama çakar hakkı alınacak.



O sebeple de bu çakar; hemen ilk gazetecilerden başlasınlar, ilk gazetecilerden başlasınlar ya… Ve de yasak artık.



Bilelim ki birisi çakarlıysa eğer polis değilse… Abiciğim, bu adam kaçak kullanıyor, herkes bunu bilsin. Bu kadar net bir çizgi çizmen lazım.”