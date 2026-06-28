Türkiye'de en çok kullanılan yer isimleri belli oldu: Zirvede 'Akça' var

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (2024) ve İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü verilerine göre 2024 verilerine göre, ülke genelinde en yaygın yerleşim adı "Akça" oldu.

27 FARKLI YERLEŞİMİN ADI "AKÇA"

TÜİK'in Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) ile İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü verilerine göre hazırlanan araştırmada, "Akça" ismi Türkiye genelinde tam 27 farklı yerleşimde kullanılıyor.

Listenin ikinci sırasında 25 yerleşimle "Güzel", üçüncü sırasında ise 21 yerleşimle "Yeni" yer aldı.

DOĞADAN VE COĞRAFYADAN İLHAM ALAN İSİMLER ÖNE ÇIKIYOR

En çok tekrar eden yer isimleri incelendiğinde, doğayı ve coğrafi özellikleri yansıtan isimlerin ağırlıkta olduğu görülüyor. "Kızıl", "Çay", "Yayla", "Bağ", "Aşağı" ve "Orta" gibi isimler, Türkiye'nin farklı bölgelerinde onlarca kez kullanılmış durumda.

TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINA YAYILIYOR

Haritalar, aynı ismin yalnızca belirli bir bölgeyle sınırlı kalmadığını gösteriyor. En sık kullanılan yer adları, Karadeniz'den Ege'ye, İç Anadolu'dan Doğu Anadolu'ya kadar Türkiye'nin hemen her bölgesine dağılmış durumda.

Çalışma, mahalle, köy, belde ve ilçe düzeyindeki resmi yerleşim adlarını kapsarken, veriler 2024 yılı esas alınarak hazırlandı.

Akça: 27 kez

Güzel: 25 kez

Yeni: 21 kez

Kızıl: 20 kez

Çay: 19 kez

Cumhuriyet: 17 kez

Yayla: 17 kez

Aşağı: 16 kez

Orta: 16 kez

Bağ: 15 kez