Türkiye’de en çok ölüme neden olan 6 hastalık belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'de ölüm sayısı, 2024'te 489 bin 734 iken, 2025'te 491 bin 684 oldu.

Ölen kişilerin 2025 yılında yüzde 55,1'ini erkekler, yüzde 44,9'unu kadınlar oluşturdu.

EN FAZLA ÖLÜM SİNOP'TA GERÇEKLEŞTİ

Kaba ölüm hızının en yüksek olduğu il, binde 10,8 ile Sinop oldu.

Bin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızı 2025 yılında, bir önceki yıla göre değişim göstermeyerek binde 5,7 oldu.

EN ÇOK ÖLÜM NEDENİ: DOLAŞIM SİSTEMİ HASTALIKLARI

Ölüm nedenleri arasında dolaşım sistemi kaynaklı hastalıklar ilk sırada yer aldı.

Ölümler nedenlerine göre incelendiğinde, 2025 yılında yüzde 34,7 ile dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada yer aldı. Bu ölüm nedenini yüzde 16,1 ile iyi huylu ve kötü huylu tümörler, yüzde 15,1 ile solunum sistemi hastalıkları izledi.

Dolaşım sistemi hastalıkları kaynaklı ölümlerin yüzde 42,3'ünü iskemik kalp hastalıkları oluşturdu.

1- Yüzde 34,7 ile dolaşım sistemi hastalıkları

2- Yüzde 16,1 ile iyi huylu ve kötü huylu tümörler

3- Yüzde 15,1 ile solunum sistemi hastalıkları

4- Yüzde 5 ile endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları

5- Yüzde 4 ile yaralanma ve zehirlenmeler

6- Yüzde 3,3 ile sinir sistemi ve duyu organları

DOLAŞIM SİSTEMİ HASTALIĞI EN ÇOK ÇANAKKALE'DE GÖRÜLÜYOR

Dolaşım sistemi hastalıkları kaynaklı ölümlerin en yüksek olduğu il, yüzde 47,7 ile Çanakkale oldu.

TÜMÖRDEN KAYNAKLANAN ÖLÜMLER

Tümörden kaynaklı ölümlere en çok gırtlak ve soluk borusu/bronş/akciğer tümörü neden oldu.

İyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölümler alt ölüm nedenlerine göre incelendiğinde, ölümlerin yüzde 28,9'unun gırtlak ve soluk borusu/bronş/akciğerin kötü huylu tümörü, yüzde 8,0'ının kolonun kötü huylu tümörü, yüzde 7,6'sının lenfoid ve hematopoetik kötü huylu tümörü kaynaklı olduğu görüldü.

EN FAZLA KANSER VAKASI AĞRI'DA GÖRÜLDÜ

İyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölümlerin en yüksek olduğu il, yüzde 22,4 ile Ağrı oldu.