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Türkiye'de geçen yılın evlenme ve boşanma istatistikelri

Türkiye'de geçen yıl evlenen çift sayısı 541 bin 424 düşerken boşanan çift sayısı ise 155 bin 47'ye yükseldi.

AA | 27.02.2020 - 08:14..
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Türkiye İstatistik Kurumu, 2019 yılına ilişkin yayımladı evlenme ve boşanma istatistiklerinde evlenme oranlarının düştüğünü, boşanma oranlarının ise arttığını belirtti.

Yayımlanan verile göre, geçen yıl evlenen çiftlerin sayısı 2018 yılına göre yüzde 2,3 azalarak 541 bin 424'e geriledi. Kaba evlenme hızı binde 6,56 olarak gerçekleşti.

Geçen yıl boşanma sayısı bir önceki yıla göre yüzde 8 artarak 155 bin 47'ye yükseldi. Kaba boşanma hızı binde 1,88 oldu.

ERKEKLERDE EVLENME YAŞI 27, KADINLAR DA İSE 25

Ortalama ilk evlenme yaşı, geçen yıl erkekler için 27,9, kadınlar için 25 olarak kaydedildi. Boşanmaların yüzde 36'sı evliliğin ilk 5 yıllık döneminde, yüzde 20,6'sı ise 6-10 yılında gerçekleşti.

AKSARAY EN YÜKSEK KAVA EVLENME HIZINA SAHİO

En yüksek kaba evlenme hızı binde 7,89 ile Aksaray'da görüldü. Bu ili binde 7,86 ile Adıyaman, binde 7,77 ile Kilis izledi. Kaba evlenme hızı en düşük binde 4,45 ile Gümüşhane'de oldu. Bu ili binde 4,93 ile Tunceli, binde 5,19 ile Bayburt takip etti. Geçen yıl kaba boşanma hızı en yüksek il binde 2,95 ile İzmir oldu. Bu ili binde 2,88 ile Antalya, binde 2,71 ile Muğla izledi. Kaba boşanma hızı en düşük il ise binde 0,25 ile Hakkari oldu. Bu ili binde 0,33 ile Siirt ve Muş izledi.

YABANCI GELİNLERDE İLK SIRADA SURİYELİLER VAR

Yabancı gelinlerin sayısı 2019'da 23 bin 264 olarak kaydedilirken, toplam gelinlerin yüzde 4,3'ünü yabancılar oluşturdu. Yabancı gelinler uyruklarına göre incelendiğinde, yüzde 14,5 ile Suriyeli gelinler ilk sırada yer aldı. Suriyeli gelinleri yüzde 11,7 ile Azerbaycanlı gelinler ve yüzde 10,5 ile Alman gelinler izledi.

YABANCI DAMATLARDA ZİRVE ALMANLARIN

Yabancı damatların sayısı geçen yıl 4 bin 580 olurken, bu rakam toplam damatların yüzde 0,8'ini oluşturdu. Yabancı damatlar uyruklarına göre incelendiğinde, yüzde 31 ile Alman damatlar birinci sırada yer aldı. Alman damatları yüzde 16,4 ile Suriyeli damatlar ve yüzde 6,8 ile Avusturyalı damatlar takip etti.

Türkiye'de geçen yılın evlenme ve boşanma istatistikelri

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