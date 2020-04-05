Türkiye'de hizmete başlayan şehir hastanelerinin listesi

Türkiye sağlık sisteminde son yıllarda büyük başarılara imza attı.

ERDOĞAN'IN HAYALİ

Sağlık sisteminin gelişmesinde; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "hayalim" olarak nitelendirdiği şehir hastanelerinin payı oldukça büyük.

ŞEHİR HASTANELERİ TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDA

Yurdun dört bir yanında yükselen şehir hastaneleri, yapım aşamalarında muhalefetin engellemelerine rağmen millete hizmete başladı.

İSTEMEZÜKÇÜLERE RAĞMEN...

Yıllardır muhalefetin hedefinde olan şehir hastanelerinin önemi, koronavirüse karşı mücadelenin başladığı bu günlerde iyice anlaşıldı.

HİZMETE BAŞLAYANLAR

Sağlık Bakanlığı'nın sitesinde yer alan bilgilere göre; Adana, Mersin, Isparta, Yozgat, Kayseri, Manisa, Elazığ, Ankara Bilkent, Eskişehir ve Bursa Şehir Hastanesi hizmete girdi.

HİZMETE GİRECEKLER

Hizmete girmesi beklenen şehir hastaneleri ise şöyle sıralanıyor;

Konya, Tekirdağ, Kütahya, Kocaeli, İstanbul Başakşehir, Ankara Etlik, Gaziantep ve İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi.

"DÜN KARŞI ÇIKANLAR BUGÜN SAYILARI AZ DİYORLAR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı son açıklamada şehir hastanelerine ilişkin "Dün şehir hastanelerine karşı çıkanlar, şimdi şehir hastanelerinin sayısı niye bu kadar az diye bunu konuşmaya başladılar. İşte bunlar ne denli ufuksuz olduklarını gösteriyor. Biz ise şu anda ardı ardına yeni hastanelerimizi açmanın gayreti içerisindeyiz." ifadesiyle muhalefetin tavrını eleştirmişti.

İŞTE ŞEHİR HASTANELERİNİN LİSTESİ

ADANA

MERSİN

ISPARTA

YOZGAT

KAYSERİ

MANİSA

ELAZIĞ

ANKARA

ESKİŞEHİR

BURSA