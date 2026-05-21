Türkiye'de iddiaya girmişti! 28 yıldır durmadan yürüyor: İşte nedeni

İngiliz eski paraşütçü Karl Bushby, yıllar önce arkadaşlarıyla girdiği bir iddiayı hayatının en büyük macerasına dönüştürdü.

20’li yaşlarında bir barda otururken ortaya atılan “Dünyayı yürüyerek dolaşıp eve dönebilir misin?” sorusu, Bushby’nin tam 28 yılına mal oldu.

1998 yılında Şili’nin Punta Arenas kentinden yürümeye başlayan Bushby, “Goliath Expedition” adını verdiği proje kapsamında bugüne kadar binlerce kilometre yol kat etti.

Yolculuğunda Güney Amerika’dan Kuzey Amerika’ya, oradan Asya ve Avrupa’ya kadar birçok ülkeyi geçen gezgin; buzlu yollar, çöller, siyasi sınırlar ve zorlu doğa koşullarıyla mücadele etti.

Bushby’nin iki sert kuralı var:

Hiçbir motorlu araç kullanarak ilerleyemez.

Eve ancak yürüyerek dönebilir.

Başlangıçta bu yürüyüşü 12 yılda tamamlamayı planlayan Bushby, yaşanan vize sorunları, sınır geçişleri ve küresel gelişmeler nedeniyle planından çok daha uzun süren bir maceranın içinde kaldı.

BU SENE BİTİRECEK

Şu anda 56 yaşında olan gezgin, yıllardır sürdürdüğü yolculuğu Eylül 2026’da İngiltere’nin Hull kentindeki evine ulaşarak tamamlamayı hedefliyor.