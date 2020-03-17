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Türkiye'de kafe, lokanta ve oyun salonları kapatıldı

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile koronavirüs önlemleri kapsamında bazı işletmelerin faaliyetleri geçici süreyle durdurulması kapsamında kafe ve lokantalar kontrol edildi.

AA | 17.03.2020 - 08:53..
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Umumi Hıfzısıhha Kanunu kapsamında, vatandaşların yakın mesafede bir arada bulunarak bulaşma riskinin artırılacağı değerlendirmesi sonucu kafe, lokanta, oyun salonlarının faaliyetlerinin Türkiye genelinde saat 00.00 itibarıyla geçici süreyle durdurulması üzerine tedbir alındı.

İstanbul Üsküdar'da belediye zabıta ekipleri, polis ekipleri ile birlikte Çengelköy sahilinde bulunan kafe ve lokantaları kontrol etti.

İKİNCİ BİR KARARA KADAR KAPATILDI

Alınan önlemler kapsamında faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması hakkında mekan sahipleri ile tek tek görüşerek tebligatta bulunan zabıta ekipleri, daha sonra Çengelköy'den ayrıldı.

Trakya bölgesindeki işletmeciler de genelge uyarınca işletmelerini ikinci bir karara kadar kapattı.

Türkiye'de kafe, lokanta ve oyun salonları kapatıldı ViDEO

"İNSAN SAĞLIĞI HER ŞEYDEN ÖNCE GELİR"

Edirne'de kafe işletmecisi Hasan Durgut, genelge gereği ve halk sağlığına katkı sunmak amacıyla kafesini ikinci bir duyuruya kadar kapattığını söyledi.

Durgut, "İnsan sağlığı her şeyden önce geliyor. Biz işletme olarak bunun tedbirlerini aldık almaya da devam ediyoruz. Bu gece 24.00'ten sonra işletmemizi kapatıyoruz. İşletmemizin ozon temizliğini de yapıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'de kafe, lokanta ve oyun salonları kapatıldı

KARARI UYGUN BULAN İŞLETMECİLER

Kahvehane işletmecisi Murat Baldıracı da alınan kararı uygun bulduklarını belirterek, 24.00 itibariyle işletmesini kapattığını kaydetti.

Tekirdağ'da internet kafe işletmeciliği yapan Harun Meral ise İçişleri Bakanlığı genelgesinin sağlık açısından yerinde olduğunu söyledi.

Türkiye'de kafe, lokanta ve oyun salonları kapatıldı

'SORUN KISA SÜRECE GİDERİLECEK' TEMENNİSİ

Kırklareli'nde kahvehane işletmecisi Hüseyin Süner ise koronavirüsün yayılmasını engellemek için alınan tedbirlere herkesin uyması gerektiğini söyledi. Bu sorunun üstesinden en kısa sürede gelineceğine inandığını ifade eden Süner, işletmelerin geçici süreliğine kapatılmasını olumlu karşıladığını anlattı.

Türkiye'de kafe, lokanta ve oyun salonları kapatıldı

Türkiye'de kafe, lokanta ve oyun salonları kapatıldı

Türkiye'de kafe, lokanta ve oyun salonları kapatıldı

Türkiye'de kafe, lokanta ve oyun salonları kapatıldı

Türkiye'de kafe, lokanta ve oyun salonları kapatıldı

Türkiye'de kafe, lokanta ve oyun salonları kapatıldı

Türkiye'de kafe, lokanta ve oyun salonları kapatıldı

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