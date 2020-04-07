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Türkiye'de kimse parayla maske satamayacak

Sağlık Bakanı Koca, maske satışlarıyla ilgili yaşanan tartışmalara noktayı koydu.

AA |
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Türkiye'de kimse parayla maske satamayacak

Bilim Kurulu toplantısı ardından güncel koronavirüs vaka verilerini paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maske satışı konusuna da açıklık getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı maske satışlarının yasaklandığına dair açıklama, gün içerisinde soru işaretlerine neden olmuştu.

"MASKE PARAYLA SATILMAYACAK"

Bakan Koca konuya ilişkin, "Maske parayla satılmayacak. Cumhurbaşkanımızın talimatı bu.  Parayla maske satışı sözkonusu olmayacak. Market dahil olmak üzere. Bedava verirlerse sorun yok. Teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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