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Türkiye’de kitap okuma oranı yüzde 0,1

Dünyada en fazla kitap okuyan ülkelerin başında, yüzde 21 ile Fransa ve İngiltere bulunuyor. Türkiye ise yüzde 0,1'lik kitap okuma oranıyla 86'ncı sırada yer aldı.

Haber Merkezi | 20.11.2018 - 12:54..
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Türkiye’de kitap okuma oranı yüzde 0,1

Demokrasi ve Eğitim Stratejik Araştırmalar Merkezi (DESAM) Türk halkının kitap okuma alışkanlığını masaya yatırdı.

AVRUPA DAHA FAZLA OKUYOR

DESAM’ın Türk Halkının Kitapla İmtihanı isimli raporuna göre dünyada en fazla kitap okuyan ülkelerin başında, yüzde 21 ile Fransa ve İngiltere var. Ardından, yüzde 14 ile Japonya geliyor.

Türkiye’de kitap okuma oranı yüzde 0,1

EN ÇOK ANKARA OKUYOR

ABD'de bu oran yüzde 12 olarak göze çarparken İspanya'da yüzde 9. Türkiye ise yüzde 0,1’lik kitap okuma oranıyla 86’ncı sırada yer aldı. Türkiye’de en çok kitap okuma oranıyla Ankara birinci sırada yer alırken Urfa sonuncu sırada yer alıyor.

Türkiye’de kitap okuma oranı yüzde 0,1

KİTABA YILDA 5,5 LİRA HARCIYORUZ

Türkiye’de kitap okuyanların yüzde 45'i aşk, yüzde 43'ü din (namaz hocası-dua kitapları), yüzde 12’si masal, fıkra, siyaset, kişisel gelişim kitapları okuyor.

Kitaba yılda 5,5 lira ayrılıyor. Rapora göre ayda cep telefonu ve iletişim masraflarına 173 lira ayıran 4 kişilik bir Türk ailesi kitaba ise yılda sadece 5,5 lira ayırıyor.

Türkiye’de kitap okuma oranı yüzde 0,1

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