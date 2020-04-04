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Türkiye'de koronadan 76 kişi daha hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı'nın güncellediği verilere göre Türkiye'de koronadan 76 kişi daha hayatını kaybetti. Ölü sayısı 501'e yükseldi.

AA |
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Türkiye'de koronadan 76 kişi daha hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı'nın güncellediği koronavirüs vakalarına ilişkin son verileri paylaştı.

TOPLAM VAKA SAYISI 23 BİNİ AŞTI

Açıklanan verilere göre, son 24 saatte  yapılan, 19 bin 664 test ile 3 bin 13 kişiye daha koronavirüs tanısı konuldu. Böylece  toplam vaka 23 bin 934'e ulaştı.

76 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Tedavi altında olan 76  vatandaşımız hayatını kaybetti. Böylece hayatını kaybedenlerin sayısı 501'e yükseldi.

786 KİŞİ VİRÜSÜ YENDİ

Tedavisi tamamlanarak taburcu edilen toplam kişi sayısı 302 artarak 786'ya yükseldi.

Türkiye'de koronadan 76 kişi daha hayatını kaybetti

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