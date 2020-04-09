Türkiye'de koronadan 96 kişi daha hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vakalarına ilişkin son verileri paylaştı.

SON 24 SAATTE 96 KİŞİ DAHA VİRÜSE YENİLDİ

Bakan Koca, koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 96 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Böylelikle Türkiye'deki toplam can kaybı 908'e yükseldi.

VAKA SAYISI 42 BİNİ AŞTI

Bugün 28 bin 578 korona testi yapıldı. Yapılan testler sonucu 4 bin 56 kişiye daha korona tanısı kondu. Toplam vaka sayısı 42 bin 282 oldu.



TOPLAM 2 BİN 142 KİŞİ İYİLEŞTİ

Öte yandan, tedavi altında olan 296 korona hastası daha sağlığına kavuştu. Tedaviye cevap verip koronavirüsü yenen hastaların toplam sayısı 2 bin 142 oldu.

"VAKA ARTIŞ HIZI DÜŞME EĞİLİMİNDE"

Bakan Koca Twitter hesabı üzerinden açıklama yaparak şunları söyledi:

"Artan test sayımıza rağmen vaka artış hızı düşme eğiliminde. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Evde kalalım."