Türkiye'de koronadan can kaybı 131'e yükseldi

Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına alırken, Türkiye'de de vaka sayıları ve can kayıp giderek artıyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan son verilere göre bugün 9 bin 982 test yapıldı. Yapılan test sonucunda bin 815 kişide koronavirüs tespit edildi.

TOPLAM VAKA 9 BİN 217

Türkiye'deki toplam test sayısı 65 bin 446 olurken, vaka sayısı da 9 bin 217'ye çıktı.

CAN KAYBI 131'E YÜKSELDİ

Son 24 saat içerisinde ise 23 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Türkiye'deki toplam can kaybı 131'e yükseldi.