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Türkiye'de koronadan can kaybı 131'e yükseldi

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle can kaybı 131'e yükseldi.

AA & Ensonhaber | 29.03.2020 - 19:11..
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Türkiye'de koronadan can kaybı 131'e yükseldi

Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına alırken, Türkiye'de de vaka sayıları ve can kayıp giderek artıyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan son verilere göre bugün 9 bin 982 test yapıldı. Yapılan test sonucunda bin 815 kişide koronavirüs tespit edildi.

TOPLAM VAKA 9 BİN 217

Türkiye'deki toplam test sayısı 65 bin 446 olurken, vaka sayısı da 9 bin 217'ye çıktı.

CAN KAYBI 131'E YÜKSELDİ

Son 24 saat içerisinde ise 23 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Türkiye'deki toplam can kaybı 131'e yükseldi.

Türkiye'de koronadan can kaybı 131'e yükseldi

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