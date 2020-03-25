taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.4177
Euro
6.9856
Altın
1617.21
Borsa
89063.03
Gram Altın
333.427
Bitcoin
42885.67

Türkiye'de koronadan ölenlerin sayısı 59'a yükseldi

Sağlık Bakanı Koca, son duruma ilişkin bilgileri verdi.

AA | 25.03.2020 - 23:43..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Türkiye'de koronadan ölenlerin sayısı 59'a yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs nedeniyle 15 kişinin daha hayatını kaybettiğini, bugüne kadar vefat eden hasta sayısının 59 olduğunu bildirdi.

5 BİN 35 TEST, 561 TANI

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Son 24 saatte 5 bin 35 test sonuçlandı, 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59.

VAKA SAYISI

Toplam hasta sayımız 2 bin 433. Sayılar, kayıp acısını, endişeyi ifade edemez. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar." ifadesini kullandı.

Türkiye'de koronadan ölenlerin sayısı 59'a yükseldi

İlginizi Çekebilir
İşaret dili kursiyerleri 14 kuralı anlattı
Tokat’ın Turhal ilçesinde işaret dili kursiyerleri, koronavirüs riskine karşı alınması gereken 14 kuralı işaret diliyle anlattı.
Doktor çift çocuklarıyla teması kesti
Konya’da görev yapan doktor çift Demet ve Mehmet Ali Acar, koronavirüs hastalarıyla ilgilenmeye başlayınca 2 çocuklarıyla, sosyal mesafeyi gözeterek görüşmeye başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan evde kalın çağrısı yaptı
Ulusa sesleniş konuşması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamasını istedi.
65 yaş üstü emekliler maaşlarını evlerinden alabilecek
İçişleri Bakanlığı, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların emekli maaşlarını evlerinden alabilmeleri için valiliklere talimat verdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir