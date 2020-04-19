Türkiye'de koronavirüs salgınında son durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında son durumu açıkladı.

VAKA SAYISI 86 BİNİ GEÇTİ

Koca, 24 saatte yapılan 35 bin 344 test sonucunda 3977 kişiye korona tanısı konulduğunu bildirdi. Böylece toplam vaka sayısı 86 bin 306'ya ulaştı.

127 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Tedavi altında olan 127 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıklayan Koca, toplam can kaybının 2 bin 17'ye çıktığını açıkladı.

KORONAYI YENENLERİN SAYISI 11 BİNİ GEÇTİ

Tedavi altında olan hastalardan 1523 kişi daha sağlığına kavuştu. İyileşenlerin sayısı 11 bini geçti.

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