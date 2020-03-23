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Türkiye'de koronavirüs vakalarında son durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İyileşen vakalarımız var, sayıları da fazla" dedi.

AA & Ensonhaber | 23.03.2020 - 19:41..
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Türkiye'de koronavirüs vakalarında son durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu ile yapılan toplantının ardından kameralar karşına geçerek kamuoyuna son durum hakkında detaylı bilgiler verdi.

İYİLEŞENLER VAR

Bakan Koca, koronavirüs tedavisinin ardından iyileşenlerin olduğunu sayının da fazla olduğunu bildirdi: "Önümüzdeki günlerde iyileşen vakalarımızı günbegün açıklayacağız. İyileşen vakalarımızın fazla olduğunu belirtmek istiyorum."

ÇİN'İN KULLANDIĞI İLAÇLAR TÜRKİYE'DE

Bakan Fahrettin Koca, "Çin'den olumlu sonuç veren ilaç da bu sabah geldi. Yoğun bakım şartlarında tedavisi devam edenlere uygulanmaya başladı." dedi.

OHAL SORUSU

Türkiye'de sokağa çıkma yasağının ilan edilip edilmeyeceğinin sorulması üzerine; Bakan Koca, "Tek tek hep birlikte mücadele edilmesi gereken bir dönemdeyiz. Herkes kendi OHAL'ini ilan edebilir. Herkes kendini izole edebilir." dedi.

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