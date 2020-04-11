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Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 1101'e çıktı

Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 1101'e çıktı.

AA |
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Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 1101'e çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse ilişkin son gelişmeleri açıkladı.

95  KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Son 24 saatte 5 bin 138 kişiye koronavirüs tanısı konulduğunu açıklayan Koca,  toplam vaka sayısının 52 bin 167'ye ulaştığını bildirdi.

Koca, 95 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybının ise  1101 olduğunu açıkladı.

"TANIDA DAHA HIZLIYIZ"

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Vaka sayımız, test sayısındaki artışla birlikte, öngörülebilir düzeyde artıyor. Bu artış, yoğun bakım sayısında gerçekleşmiyor. Tanıda daha hızlıyız, tedavi erken başlıyor. Türkiye tedavide ciddi başarı gösteriyor. Asıl başarı virüsten korunabilmekte." ifadelerini kullandı

Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 1101'e çıktı

 

Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 1101'e çıktı

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