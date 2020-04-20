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Türkiye'de koronavirüsten ölümlerin sayısı 2 bin 140 oldu

Bugün 123 korona hastasının hayatını kaybettiği belirtilirken, 4 bin 674 yeni vaka çıktı.

Haber Merkezi |
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Türkiye'de koronavirüsten ölümlerin sayısı 2 bin 140 oldu

Türkiye'de koronavirüsten ölümlerin sayısı 2 bin 140 oldu

Koronavirüs, Türkiye'de bugün 123 can daha aldı.

Sağlık Bakanlığı, bugünle birlikte toplamda koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 140 olduğunu duyurdu.

4 bin 674 yeni vaka ortaya çıkarken, toplam vaka sayısı 90 bin 980'e ulaştı. Bugün 39 bin 703 kişiye test yapılırken, toplam test sayısı da 673 bin 980 olarak bildirildi.

İYİŞLEŞENLERİN SAYISI 13 BİN 430'A YÜKSELDİ

1909 hastanın yoğun bakımda tedavi gördüğü, 1454 hastanın da bugün itibariyle iyileştiği belirtildi.

Bakanlık toplamda iyileşen hasta sayısını da 13 bin 430 olarak açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün 1454 hastamız daha şifa buldu. En az virüs kadar ısrarcı olmalıyız. Bu savaşı; sağlık ordumuzun özverisi ve tedbirlere bağlılıktaki ısrarımızla kazanacağız." dedi.

Türkiye'de koronavirüsten ölümlerin sayısı 2 bin 140 oldu


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