Türkiye’de mayıs yağışları rekor seviyeye ulaştı: Son 33 yılın en yüksek verisi kaydedildi

Türkiye genelinde 2026 yılının mayıs ayı, yağış açısından son yılların en dikkat çekici dönemlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Ülke genelinde etkili olan yağışlı hava sistemi, hem bölgesel hem de il bazında önemli artışlara yol açtı. Meteorolojik veriler, birçok bölgede uzun süredir görülmeyen yoğunlukta yağış yaşandığını ortaya koydu.

YAĞIŞLARDA YÜZDE 98’E VARAN ARTIŞ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün “2026 Mayıs Ayı Alansal Yağış Raporu”na göre, Türkiye genelinde mayıs ayı yağışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 98 artış gösterdi.

Uzun yıllar mayıs ortalaması metrekareye 52,7 kilogram olarak hesaplanırken, 2025 Mayıs’ta 48,2 kilogram, 2026 Mayıs’ta ise 95,6 kilogram yağış kaydedildi. Bu veri, son 33 yılın en yüksek mayıs yağışı olarak kayıtlara geçti.

BÖLGELERDE TARİHİ YAĞIŞ ARTIŞLARI

Mayıs ayında yağışlar tüm bölgelerde artış gösterirken, bazı bölgelerde bu artış yüzde 100’ün üzerine çıktı. Özellikle Akdeniz ve Karadeniz bölgeleri, normallerinin iki katından fazla yağış alarak dikkat çekti.

Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde ise son 66 yılın en yüksek mayıs yağış değerlerine ulaşıldı. Güneydoğu Anadolu ve Ege bölgelerinde de yağışlarda belirgin artışlar kaydedildi.

YER YER REKOR SEVİYELER GÖRÜLDÜ

Verilere göre bazı illerde yağış dağılımı oldukça farklılık gösterdi. Ordu, metrekareye 206,7 kilogram yağış ile mayıs ayında en fazla yağış alan il oldu. Buna karşılık Muğla’da 35,6 kilogram ile en düşük değer ölçüldü.

Mersin, Osmaniye, Samsun, Tokat ve Ordu çevrelerinde yağışların yer yer normalin üç katını aştığı bildirildi. Buna karşın Aydın, Muğla’nın batısı, Antalya’nın güneybatısı ile Iğdır ve Ardahan çevrelerinde yağışların normalin altında kaldığı kaydedildi.

BİRÇOK İLDE SON 66 YILIN REKORU

Adana, Aksaray, Amasya, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Isparta, Kayseri, Konya, Mersin, Niğde, Osmaniye, Rize, Tokat, Trabzon ve Tunceli gibi çok sayıda ilde son 66 yılın en yüksek mayıs yağışlarının kaydedildiği açıklandı.

Bu durum, özellikle tarım ve su kaynakları açısından önemli bir dönemsel değişim olarak değerlendiriliyor.

TÜRKİYE GENELİNDE ORTALAMA 15 GÜN YAĞIŞ

Mayıs ayında Türkiye genelinde ortalama 15,2 gün yağış görüldü. Karadeniz Bölgesi ile İç Anadolu’nun kuzey kesimlerinde bazı noktalarda yağışlı gün sayısı 25 günün üzerine çıkarken, Akdeniz’in güneybatısı ve Muğla kıyılarında bu sayı 5 günün altına düştü.

TÜM BÖLGELERDE BELİRGİN ARTIŞ YAŞANDI

Bölgesel dağılıma bakıldığında Marmara’da yağışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60 arttı. Ege Bölgesi’nde artış yüzde 100’ü aşarken, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde de yüzde 100’ün üzerinde yükseliş kaydedildi.

İç Anadolu’da yüzde 99, Güneydoğu Anadolu’da yüzde 73, Doğu Anadolu’da ise yüzde 48 oranında yağış artışı yaşandı.