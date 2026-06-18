Türkiye'de mayısta 93 bin 333 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayı konut satış istatistiklerini paylaştı.

Buna göre, ilk el konut satışları 30 bin 196, ikinci el konut satışları 63 bin 137 olarak gerçekleşti ve böylece toplam satışlar 93 bin 333 oldu.

İLK EL KONUT SATIŞI

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,9 oranında azalarak 30 bin 196 oldu.

İKİNCİ EL KONUT SATIŞI

İkinci el konut satışları ise Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,7 oranında azalarak 63 bin 137 oldu.

Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 32,4, ikinci el konut satışlarının payı yüzde 67,6 oldu.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 19 BİN 754, DİĞER KONUT SATIŞLARI 73 BİN 579 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 oranında azalarak 19 bin 754 oldu. Diğer konut satışları ise Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,2 oranında azalarak 73 bin 579 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 21,2 diğer satışların payı yüzde 78,8 olarak gerçekleşti.

TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İLK EL KONUT SATIŞLARI

Takvim etkilerinden arındırılmış serilerde, bir önceki yılın aynı ayına göre ilk el konut satışları yüzde 3,6 azaldı; ikinci el konut satışları yüzde 11,3 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde ise bir önceki aya göre ilk el konut satışları yüzde 3,4 azaldı; ikinci el konut satışları yüzde 0,5 azaldı.

YABANCILARA MAYIS AYINDA 1.387 KONUT SATIŞI

Yabancılara yapılan konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27 oranında azalarak 1.387 oldu. Mayıs ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,5 olarak gerçekleşti. Ocak-Mayıs döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,1 oranında azalarak 7 bin 68 olarak gerçekleşti.

Mayıs ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 268 ile Rusya Federasyonu, 125 ile İran ve 88 ile Ukrayna vatandaşlarına yapıldı.

İLK EL İŞ YERİ SATIŞLARI 3 BİN 255, İKİNCİ EL İŞ YERİ SATIŞLARI 8 BİN 179 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde ilk el iş yeri satış sayısı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,8 oranında azalarak 3 bin 255 oldu. İkinci el iş yeri satışları ise Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,1 oranında azalarak 8 bin 179 oldu.

İPOTEKLİ İŞ YERİ SATIŞLARI 536, DİĞER İŞ YERİ SATIŞLARI 10 BİN 898 OLDU

Türkiye genelinde ipotekli iş yeri satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,9 oranında artarak 536 oldu. Diğer iş yeri satışları ise Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,4 oranında azalarak 10 bin 898 oldu.