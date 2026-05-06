Türkiye'de nisanda en çok satılan otomobiller belli oldu

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre, nisan ayında Türkiye araç pazarı, yüzde 1 daralarak 104 binin üzerinde satışla kapandı.

Bu dönemde otomobil satışları düşerken hafif ticari araç satışlarında belirgin bir artış gözlemlendi.

RENAULT VE VOLKSWAGEN YÜKSELİŞTE

Nisan ayında yaşanan pazar daralmasını, Renault ve Volkswagen markalarının sergilediği yüksek satış performansı frenledi.

Renault satışlarını yüzde 41 oranında artırırken, Volkswagen yüzde 60'a yakın bir artışla ciddi bir ivme yakaladı.

ZİRVEDE CLİO RÜZGARI ESİYOR

Nisan ayının en çok tercih edilen otomobili, mart ayında da olduğu gibi yine Renault Clio HB modeli oldu.

Liderliğin hemen ardında ise sırasıyla Megane, Tiago, Corolla ve Togg T10X modelleri yer aldı.

YILIN KAZANANLARI VE KAYBEDENLERİ

Yılın ilk dört ayında 17 marka satışlarını artırmayı başarırken, 25 marka ise düşüş yaşadı.

Renault ve Volkswagen en fazla büyüyen markalar olurken BYD ve Fiat satışlarında en çok düşüş kaydeden isimler oldu.

Nisan ayında en çok satılan 10 otomobil ve güncel fiyatı şu şekilde:

RENAULT CLIO HB - 5 BİN 174 ADET (1 MİLYON 830 BİN TL)

RENAULT MEGANE - 3 BİN 319 ADET (1 MİLYON 791 BİN TL)

VOLKSWAGEN TAIGO - 3 BİN 047 ADET (2 MİLYON 122 BİN TL)

TOYOTA COROLLA - 2 BİN 689 ADET (1 MİLYON 892 BİN TL)

TOGG T10X - 2 BİN 278 ADET (1 MİLYON 869 BİN TL)

RENAULT DUSTER - 2 BİN 262 ADET (1 MİLYON 825 BİN TL)

FIAT EGEA SEDAN - 2 BİN 242 ADET (1 MİLYON 499 BİN TL)

HYUNDAI i20 - 2 BİN 118 ADET (1 MİLYON 470 BİN TL)

TOYOTA C-HR - 2 BİN 094 ADET (2 MİLYON 260 BİN TL)

VOLKSWAGEN T-CROSS - 1,879 ADET (2 MİLYON 230 BİN TL)