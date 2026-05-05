Türkiye'de otomobil satışları nisanda düşmeye devam etti

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği tarafından paylaşılan verilere göre, Türkiye otomotiv pazarı nisan ayında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1 oranında küçülerek 104 bin 298 adet seviyesinde kaldı.

Bu dönemde otomobil satışları yüzde 6,12 oranında daralarak 80 bin 182 adede gerilerken, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 20,94 seviyesinde artış gösterdi.

YILIN İLK DÖRT AYINDAKİ DARALMA DİKKAT ÇEKİYOR

Ocak ve Nisan aylarını kapsayan yılın ilk dört aylık döneminde otomotiv pazarındaki toplam gerileme yüzde 3,13 oranına ulaştı.

Toplam pazar hacminin 369 bin 696 adet olduğu bu süreçte, otomobil satışları 290 bin 870 adetle düşüş yaşarken hafif ticari araç satışları 78 bin 826 adetle büyüme kaydetti.

SUV MODELLERİ VE BENZİNLİ ARAÇLAR LİDERLİĞİ BIRAKMIYOR

Gövde tiplerine göre yapılan değerlendirmede, satılan tüm otomobillerin yüzde 64'lük büyük bir bölümünü elinde tutan SUV modelleri pazardaki hakimiyetini güçlendirmeye devam ediyor.

İkinci sırada yer alan sedan otomobiller ise pazarın ancak yüzde 20'lik bir kısmından pay alabiliyor.

Motor seçenekleri incelendiğinde, yüzde 42,2 pazar payı ve 122 bin 808 adetlik satışla benzinli araçların açık ara zirvede yer aldığı görülüyor.

Pazarda hibrit araçların payı 94 bin 441 adetle yüzde 32,5 seviyesine yükselirken, elektrikli otomobiller yüzde 18,9 ve dizel araçlar yüzde 6 oranında tercih edildi.