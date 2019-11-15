Türkiye'de serpme kahvaltı israfı

Türkiye'deki serpme kahvaltı kültürü nedeniyle birçok gıda israf ediliyor.

Günün erken saatlerinde başlayan kahvaltı hizmetleri, birçok mekanda akşama dek sürüyor. Sınırsız çay seçeneğinin müşterileri çektiği serpme kahvaltıda gelen zeytin, peynir, reçel, bal, kaymak, kızartmalar, domates, salatalık ve ekmek gibi pek çok gıda tüketilmeden kaldırılıyor.

214 MİLYAR LİRALIK GIDA İSRAFI VAR

Yılda 214 milyar liralık gıda israfı yapıldığını hesaplayan Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA), bu miktarın 12 milyon tona denk geldiğini ortaya koydu. Dünyada 67 ülkenin yer aldığı gıda kaybı ve israf başlığı altında yapılan çalışmada Türkiye 65’inci sırada bulunuyor.

SERPME KAHVALTI İSRAFI 100 MİLYAR LİRA

Eskişehir'de bulunan TÜKDES Genel Başkanı Süleyman Bakal, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. İsrafın 100 milyar lirayı aştığını vurgulayan Bakal, "Öncelikle serpme kahvaltı konusunda birkaç madde öne çıkıyor. Birincisi israf, ikincisi serpme kahvaltının bulaşığının çok olması ve üçüncüsü de tüketilmeyen gıdaların daha sonra ne yapıldığı. Türkiye İsrafı Önleme Vakfı serpme kahvaltıda israfın yıllık 100 milyar lira olduğunu açıkladı. Biz israfın 100 milyar liradan daha fazla olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.