taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7688
Euro
6.3576
Altın
1466.26
Borsa
104647.59
Gram Altın
271.797
Bitcoin
49438.07

Türkiye'de serpme kahvaltı israfı

Son zamanlarda popüler hale gelen serpme kahvaltının yıllık israfı, 100 milyar lirayı aştı.

İHA | 15.11.2019 - 11:32..
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş

Türkiye'deki serpme kahvaltı kültürü nedeniyle birçok gıda israf ediliyor.

Günün erken saatlerinde başlayan kahvaltı hizmetleri, birçok mekanda akşama dek sürüyor. Sınırsız çay seçeneğinin müşterileri çektiği serpme kahvaltıda gelen zeytin, peynir, reçel, bal, kaymak, kızartmalar, domates, salatalık ve ekmek gibi pek çok gıda tüketilmeden kaldırılıyor.

214 MİLYAR LİRALIK GIDA İSRAFI VAR

Yılda 214 milyar liralık gıda israfı yapıldığını hesaplayan Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA), bu miktarın 12 milyon tona denk geldiğini ortaya koydu. Dünyada 67 ülkenin yer aldığı gıda kaybı ve israf başlığı altında yapılan çalışmada Türkiye 65’inci sırada bulunuyor.

SERPME KAHVALTI İSRAFI 100 MİLYAR LİRA

Eskişehir'de bulunan TÜKDES Genel Başkanı Süleyman Bakal, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. İsrafın 100 milyar lirayı aştığını vurgulayan Bakal, "Öncelikle serpme kahvaltı konusunda birkaç madde öne çıkıyor. Birincisi israf, ikincisi serpme kahvaltının bulaşığının çok olması ve üçüncüsü de tüketilmeyen gıdaların daha sonra ne yapıldığı. Türkiye İsrafı Önleme Vakfı serpme kahvaltıda israfın yıllık 100 milyar lira olduğunu açıkladı. Biz israfın 100 milyar liradan daha fazla olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

Türkiye'de serpme kahvaltı israfı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
EURO 2020 elemelerinde gecenin sonuçları

EURO 2020 elemelerinde gecenin sonuçları

11
Lübnan'daki gösterilerde Türk bayrakları ve Osmanlı övgüsü

Lübnan'daki gösterilerde Türk bayrakları ve Osmanlı övgüsü

133
Bakırköy'de bir dairede 3 kişinin cansız bedeni bulundu

Bakırköy'de bir dairede 3 kişinin cansız bedeni bulundu

247
Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın ABD seyahatini değerlendirdi

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın ABD seyahatini değerlendirdi

421
HDP'li vekilin oğlunun parmak izleri patlayıcılarda çıktı

HDP'li vekilin oğlunun parmak izleri patlayıcılarda çıktı

172
Canlı yayında siyanür intiharları-ekonomi sessizliği

Canlı yayında siyanür intiharları-ekonomi sessizliği

166
İzmir Karaburun'da doğayı katleden inşaat

İzmir Karaburun'da doğayı katleden inşaat

105
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir